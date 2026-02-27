Часи шарікових продовжуються, – Шатернікова підтримала Бубку

Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова (16-2, 3 КО) стала на захист колишнього легкоатлета Сергія Бубки, який продовжує замовчувати про війну в Україні.

Своєю думкою вона поділилась у Facebook.

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України наголосила на своїй зайнятості, тому лаконічно висловилась з приводу закликів скелетоніста Владислава Гераскевича щодо потреби позбавити Бубку звання Героя України.

"Не маю часу писати довжелезні пости, маю багато щоденної кропіткоі роботи з розвитку українського спорту та підтримки через спорт ветеранів. Часи шарікових продовжуються, моя підтримка і повага Сергію Назаровичу", – написала Шатернікова.

Також ексчемпіонка поширила у своєму Instagram сторіз Катерини Усик, підтримавши її думку та коротко підписала: "Підтримую позицію Катерини Усик та підтримую Сергія Назаровича".

Шатернікова підтримала Бубку Скриншот

Нагадаємо, що Гераскевич закликав владу забрати у Бубки це високе звання. Про це він навіть вже виголосив із трибуни Верховної Ради.

Також Владислав нагадав про бізнес експрезидента Національного олімпійського комітету України на тимчасово окупованих територіях, а також історію зі змаганнями World Masters Games, де було дозволено використання російських прапорів.

На бік скелетоніста став футбольний наставник Мирон Маркевич. Натомість віцепрезидентка української федерації гімнастики Стелла Захарова заявила, що Владислав має право так говорити, але таке рішення не повинна приймати одна людина.