Гераскевич зареєстрував петицію про накладення санкцій на Бубку та позбавлення його звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою накласти санкції на Сергія Бубку та позбавити його звання "Героя України".

Петиція доступна на сайті Кабміну.

"Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання "Герой України". Під час повномасштабної війни росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання "Герой України" фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну", – зазначив Гераскевич у тексті петиції.

Владислав заявив, що рух "Чесно" вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами. Також спортсмен посилається на розслідування журналістів видання Bihus.Info, згідно з яким компанія, де серед власників досі значиться колишній легкоатлет, продовжує працювати в тимчасово окупованому Донецьку, отримуючи підряди від росіян та продаючи їм пальне.

Окрім того, у петиції розкритиковано діяльність Бубки на посаді президента організації International Masters Games Association.

"З 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) – головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники Росії. Представникам Росії надали можливість поширювати російську пропаганду. На цих змаганнях у різних видах спорту та вікових категоріях російські спортсмени відкрито демонстрували російські прапори та іншу національну символіку.

Більше того, офіційний акаунт IMGA в соціальних мережах активно підтримує російську пропаганду про "єдність через спорт", публікуючи російські прапори на своїх сторінках. Це сприяє популяризації держави-агресора та створенню її позитивного образу".

Також Гераскевич посилається до статті 3 Закону України "Про санкції" (пункт 4 частини першої):

"Підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України".

Нагадаємо, що Гераскевич вчергове закликав владу забрати звання у Бубки із трибуни Верховнох Ради України під час промови 26 лютого. На сторону Владислава став футбольний тренер Мирон Маркевич, а олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк додав, що Бубка повинен чітко висловити свою позицію щодо війни проти Росії.

Водночас віцепрезидентка української федерації гімнастики Стелла Захарова заявила, що рішення щодо утікача та його звання Героя України не повинна приймати одна людина.