Україна визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 10:55
Україна визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на чоловічу індивідуально гонку на 20 кілометрів на Олімпійських іграх 2026, що відбудеться 10 лютого.

Про це повідомляє Biathlonnews.

"Синьо-жовті" виступатимуть у такому складі: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Гонка розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що 8 лютого відбулася перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2026. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

Відео Фото Італійський допінг, норвезький скандал та амбітні українські ветерани. Прев’ю біатлону на Олімпіаді-2026
збірна України з біатлону

