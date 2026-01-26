Україна оголосила склад збірної на Олімпійські ігри-2026

Національний олімпійський комітет України офіційно оголосив склад делегації національної збірної команди України на зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи: 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал та 15 членів штабу національної збірної команди України.

Олімпійська команда України буде представлена на Олімпійських іграх 2026 в 11 з 16 видів спорту. Загалом до складу потрапили 46 українських атлетів.

Склад України на Олімпіаду-2026

Біатлон (10): чоловіки – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

(1): жінки – Аннамарі Данча Фігурне катання (1): чоловіки – Кирило Марсак

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочнуться у середу, 4 лютого. Змагання завершаться 22 лютого. Усього буде розіграно 116 комплектів медалей.

Раніше повідомлялося, що європейський спортивний канал ігноруватиме росіян і білорусів на Олімпіаді-2026.