Хвостенко пояснила перевагу українських тренерів над іноземними: Набагато сильніші

Старша тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко розповіла про потенціал українських наставників, які, на її думку, нічим не поступаються іноземним фахівцям.

Її цитує Суспільне Спорт.

Вона переконана, що вітчизняні тренери можуть підготувати команду до сезону не гірше за іноземних, адже вони краще знають специфіку місцевого біатлону.

"Завжди кажуть, що іноземні фахівці приходять і вони все знають, а ми нічого не розуміємо. Я б могла довго сперечатися на цю тему – наші тренери все одно набагато сильніші. У нас трішки не так працює система, як у Європі, Скандинавії. Ми беремо те, що можемо взяти — наше, своє, і з цього намагаємося зробити, зліпити все необхідне, щоб спортсмен, який лишається у спорті, показав свій найвищий результат. Щоб не жалкував, що залишився, що поклав своє здоров'я, але пішов зі спорту, не досягши тих цілей, які перед собою ставив", – заявила Хвостенко.

Нагадаємо, що легендарна колишня біатлоністка замінила на тренерському містку жіночої команди Миколу Зоца, а чоловічу збірну очолив Сергій Семенов.

Хвостенко прокоментувала своє призначення. На початку травня 2026-го стали відомі дати перших навчально-тренувальних зборів жіночої української команди під керівництвом нової наставниці.

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець Армін Аухенталлер міг стати старшим тренером української чоловічої збірної, але обрав варіант зі Словенією.