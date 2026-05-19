Семенов: Як відпрацюєш влітку – такі будуть результати взимку

Новий головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов поділився очікуваннями від підготовки команди до нового сезону.

Слова фахівця наводить пресслужба Федерації біатлону України.

"Літо – це важлива підготовка, яка вимагає об'ємної роботи. Як ти відпрацюєш влітку – такі в тебе будуть результати взимку. Працювати будемо як над функціональною підготовкою, так і над стрільбою. Дуже важливо зосереджуватись і на фізичній витривалості, щоб у хлопців була оптимальна швидкість.

Задоволений попереднім планом зборів, адже я їх ретельно складав. Так, зараз складний час у нашій країні та відповідно у спорті. Проте стараємось працювати в найкращих умовах, які тільки можна зараз організувати. Станом на сьогодні задоволений планами. Думаю, команді також буде цікаво. Нові місця та нові види тренувань – усе має бути добре", – заявив Семенов.