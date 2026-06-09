Підсилення у штаб Хвостенко: жіночу збірну України тренуватиме фінський фахівець

Фінський фахівець Вілле Юхані Маунуксела приєднається до тренерського штабу жіночої збірної України з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Переговорний процес між Федерацією та фінським тренером тривав до 8 травня і завершився підписанням контракту. Починаючи з 15 червня, Маунуксела розпочинає роботу з жіночою збірною України.

Він працюватиме спільно з головною тренеркою Оксаною Хвостенко та відповідатиме за лижний хід, фізичну підготовку й відновлення спортсменок.

Маунуксела раніше був головним тренером жіночої збірної Фінляндії з лижних гонок та має значний досвід роботи зі спортсменками міжнародного рівня.

У Федерації біатлону України зазначили, що запрошення скандинавського фахівця до тренувального процесу може стати важливим кроком для покращення результатів команди вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року відбулися зміни на тренерському містку збірної України з біатлону: жіночу команду очолила Оксана Хвостенко, яка змінила Миколу Зоца, а головним тренером чоловічої команди став Сергій Семенов.