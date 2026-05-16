Ми маємо потужний кадровий потенціал: Крулько пояснив нову посаду Бєлової

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько розповів про нову роль Надії Бєлової у структурі національної збірної України.

Слова функціонера цитує Biathlon.com.ua.

Досвідчена тренерка допомагатиме новому тренерському штабу юніорської збірної України.

"Ми маємо потужний кадровий потенціал і плануємо використати його на повну. Зокрема, Надія Бєлова виступатиме у ролі кураторки-консультантки для юніорських збірних. Її знання допоможуть тренерам продовжувати важливу роботу з підготовки резерву, який згодом має підсилити національну команду", – зазначив Іван Крулько.

Нагадаємо, що за підсумками біатлонного сезону 2025/26 Надія Бєлова залишила посаду старшої тренерки збірної України. Її замінив Сергій Семенов, який до цього працював у національній команді сервісменом.

У новому сезоні Бєлова консультуватиме нових тренерів юніорської збірної Артема Приму і Василя Тарасюка, які очолили чоловічу та жіночу команди.