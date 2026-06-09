Крулько: Прихід фінського тренера дозволить мати кращі результати в наступному сезоні

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько розповів про призначення фінського тренера Вілле Юхані Маунуксели до штабу жіночої команди.

Його слова цитує сайт ФБУ.

Маунуксела у збірній України відповідатиме за фізичну підготовку спортсменок.

"Він буде в нашому тренерському штабі відповідати дуже конкретно за питання лижного ходу, фізичних навантажень та відновлення спортсменів. Тобто за ті речі, які нам дуже потрібні для того, щоб виводити нашу збірну, в тому числі наших молодих спортсменів, на якісно новий рівень", – сказав Крулько.

Запрошення досвідченого скандинавського тренера дозволить сподіватися на кращі результати в наступному сезоні.

"Я щиро вважаю, що розуміння українського менталітету, яке будуть забезпечувати українські фахівці, мотивація, яку будуть отримувати наші атлети від українських фахівців, і скандинавський підхід до тренувального процесу, до відновлення, до пришвидшення наших атлетів на дистанції – це може стати дуже добрим компромісом і дуже крутим посилюючим фактором, який нам дозволить мати кращі результати в наступному сезоні", – зауважив Крулько.

Президент Федерації повідомив, що робота над підсиленням тренерських штабів триває. Перед початком нового біатлонного сезону очікується нове призначення до чоловічої команди.

Нагадаємо, у квітні 2026 року відбулися зміни на тренерському містку збірної України з біатлону: жіночу команду очолила Оксана Хвостенко, яка замінила Миколу Зоца, а головним тренером чоловічої команди став Сергій Семенов.