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Крулько: Прихід фінського тренера дозволить мати кращі результати в наступному сезоні

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 13:58
Крулько: Прихід фінського тренера дозволить мати кращі результати в наступному сезоні
Іван Крулько
Федерація біатлону України

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько розповів про призначення фінського тренера Вілле Юхані Маунуксели до штабу жіночої команди.

Його слова цитує сайт ФБУ.

Маунуксела у збірній України відповідатиме за фізичну підготовку спортсменок.

"Він буде в нашому тренерському штабі відповідати дуже конкретно за питання лижного ходу, фізичних навантажень та відновлення спортсменів. Тобто за ті речі, які нам дуже потрібні для того, щоб виводити нашу збірну, в тому числі наших молодих спортсменів, на якісно новий рівень", – сказав Крулько.

Запрошення досвідченого скандинавського тренера дозволить сподіватися на кращі результати в наступному сезоні.

"Я щиро вважаю, що розуміння українського менталітету, яке будуть забезпечувати українські фахівці, мотивація, яку будуть отримувати наші атлети від українських фахівців, і скандинавський підхід до тренувального процесу, до відновлення, до пришвидшення наших атлетів на дистанції – це може стати дуже добрим компромісом і дуже крутим посилюючим фактором, який нам дозволить мати кращі результати в наступному сезоні", – зауважив Крулько.

Президент Федерації повідомив, що робота над підсиленням тренерських штабів триває. Перед початком нового біатлонного сезону очікується нове призначення до чоловічої команди.

Нагадаємо, у квітні 2026 року відбулися зміни на тренерському містку збірної України з біатлону: жіночу команду очолила Оксана Хвостенко, яка замінила Миколу Зоца, а головним тренером чоловічої команди став Сергій Семенов.

збірна України з біатлону Іван Крулько Федерація біатлону України

Іван Крулько

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