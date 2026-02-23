Збільшення зони пеніса, медальний "стриптиз", любовний трикутник і туалетний скандал

Олімпійські ігри – це завжди каскад пригод, які мають місце не лише на змагальних майданчиках. Скандали, курйози, непорозуміння, камінг-аути та різного роду викриття супроводжують змагання. Так було, є і буде.

Можливо, це якась умовна метафізика. Адже водночас на Олімпіаду збираються люди з усього світу, всі заряджені специфічною енергетикою й без "вибухів" тут не обійтися.

Не будемо шукати наукові чи магічні пояснення, а разом згадаймо події, які розбавили спортивну буденність Мілана-Кортіни-2026.

Блекаут, інтимна зона, примхлива ковзанярка Лердам

Ігри ще офіційно не відкрилися, а вже така темна репутаційна пляма. Під час змагань з керлінгу, майстри шахів на льоду розпочали турнір ще до церемонії відкриття, стався "блекаут". З такого б точно посміялися українці, для яких година світла – це як олімпійська нагорода, але для комфортної Європи подія непересічна та досить лячна.

FALTOU ENERGIA NO CURLING!!!!! pic.twitter.com/qMj2SZEHsq — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) February 4, 2026

Що то було? Саботаж? Технічна несправність, перенапруження мереж та персоналу? Та хтозна. Головне, що "страждала" публіка не так, як ми – аж цілих п'ять хвилин.

Ще не піднесли сірника до олімпійського "мангалу", як трапився чи не найгучніший скандал в історії зимового спорту. Стрибунів з трампліна викрили на афері. Літуни нібито збільшували об'єм костюмів у зоні... пеніса – вживлювали гіалуронову кислоту та навіть підкладали глину в одяг. Махінація покликана збільшити дальність польоту внаслідок ваги. У такий нехитрий спосіб фізика проникла між ніг, а ця історія навіть набула розголосу як "пеніс гейт". Тому й перевірки змагального екіпірування посилились. Сміх і гріх.

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, кохана відомого боксера ютубера Джейка Пола "літає" і крижаним треком, і власним літаком. Через любов до розкоші їй дорікнули на Батьківщині, а журналісти не добирали слів. Мовляв, відбилась від команди, "вхопила" зірку, задалася. Спортсменка надула щоки й дозволила собі не піти на відкриття Олімпіади. А церемонію дивилась з ліжка і навіть показово сповістила про це у соцмережах. Хейтерам атлетка відповіла олімпійським "золотом".

Коментатор-словоблуд, сніговик-стриптизер, Христова без одягу

Урочисте відкриття Ігор, феєрверки, спалахи, режисерські шедеври та геніальні сценарії, над якими працювали роками, трансляція на всю планету.

Коментатори добирають епітетів змалювати це ефектне дійство. На італійському мовнику RAI церемонію коментує директор спортивного напрямку. Та наробив таких прикрих помилок, що журналісти каналу влаштували йому бойкот, мовляв, спаплюжив гідне ім'я відомого медіа.

Коментатор спочатку запросив глядачів на римський стадіон "Олімпіко" замість міланського "Сан-Сіро", де відбувалася церемонія, потім сплутав італійську акторку Матильду Де Анджеліс з Мерайєю Кері. А президентку МОК Кірсті Ковентрі — з Лаурою Маттареллою, донькою президента Італії. А ви часто з дивану кидаєте стріли в українських майстрів мікрофону. Та вони, виявляється, просто гуру!

А ось і настав час для медалей. Момент, який спортсмени бачать у снах ще з перших дитячих тренувань. І ось вона, мить життя – медаль на шиї! Аж тут вона відривається від стрічки і це вже просто позолочений "кругляк", який можна сховати в кишені. Історія трапилась з американкою Брізі Джонсон, вона перемогла у швидкісному спуску. Не все те золото, що блищить…

А ще один чемпіон був настільки щасливий після завоювання медалі, що взяв і роздягнувся. Зима, сніг, мороз!? Та яка різниця – нехай весь світ бачить, хто такий сноубордист Бенджамін Карл. Чотири роки тому австрієць тріумфував на Олімпіаді-2022 в Пекіні, але там торсом вирішив не світити.

А в сенсаційної медалістки-біатлоністки Лори Христової не виявилося парадної форми для церемонії нагородження.

Лора Христова Getty Images

Молода болгарка настільки не розраховувала потрапити до трійки найсильніших, що урочистого комплекту в тренувальну сумку навіть не поклала. Представникам команди довелося екстрено шукати комплект аби диво-Лора змогла вийти на церемонію без порушення олімпійського протоколу. А скільки ж біатлоністок взяли з собою костюм, але він так і не знадобився… До речі, ця історія нагадала Олімпіаду-1994 в Ліллегаммері. Українка Оксана Баюл тоді виграла золото у фігурному катанні, а в організаторів не виявилося українського гімну…

Любовний трикутник Легрейда, українська медаль Гофера, "шлагбаум" в туалеті

Камінг-аут Олімпіади – гучне зізнання зіркового норвезького біатлоніста Стурли Легрейда. Завоював бронзу, давав інтерв'ю телевізійникам-землякам і такого наговорив… Виявляється, він зрадив свою кохану. А на емоційному піднесенні після здобуття першої в кар'єрі олімпійської медалі, вирішив про це зі сльозами на очах сказати на увесь світ. Легрейда всі знають як зразково показову людину, дуже вимогливого до себе атлета… Хоча, зізнатись в такому публічно, мабуть, можуть лише сильні. Краще пізно, ніж ніколи. Принаймні, камінь за душею не носити все життя. Чи вибачить дівчина спортсмена? Якось він про це сам розповість.

А медаль у змішаній естафеті в біатлоні мала український відтінок. Титулований італієць Лукас Гофер після гонки подякував за внесок в успіх українському майстру, який виготовляє ремені для гвинтівок.

Виявилось, що українськими обладунками користується ледь не вся світова біатлонна еліта. А Гоферу український біатлонний ремісник пообіцяв подарувати ремінця безплатно – заслужив! Та й за рекламу потрібно віддячити.

Страшно й уявити – на вашому тілі купа одягу та умундирування, аж тут припекло до вбиральні. Після завершення першого періоду шведські хокеїстки повернулися до своєї роздягальні, а туалет затопило! Кілька гравчинь, попросились до вбиральні збірної Німеччини, проти якої грали поєдинок. Але звиклі до порядку та пунктуальності німкені суперниць не пустили. Скандинавки віддячили за гостинність на майданчику яскравою перемогою.

По келиху і додому, дефіцитні презервативи, вовчі галюцинації

Професійний спорт та алкоголь – це, здається, як паралельні прямі, які не перетинаються. Але аксіому розвіяв головний тренер збірної Фінляндії зі стрибків з трампліна Ігор Медвед. За вживання міцних чи не дуже напоїв його відсторонили від роботи й відправили додому. Словенський любитель "зігрітись" вину не заперечував та щиро покаявся. А репутацію собі фіни добряче підмочили – в прямому сенсі.

Обережно, на лижні злий пес! Чотирилапий з'явився на лижні під час кваліфікації командного спринту. На фінішній прямій тварина опинилася поруч із грецькою та хорватською лижницями. Тена Хаджич каже, що спочатку сприйняла його за вовка і це галюцинація через важкі перегони на високогір'ї. Сильно злякалась, але потім заспокоїлась. А пес, звісно ж, став зіркою соцмереж.

Те, що біатлоніст Мартін Улдаль зробив на двох, його фанат виконав "на чотирьох". Один з прихильників норвежця якось мав необережність написати в коментарі в соцмережах, що готовий проповзти "рачки" центральною вулицею, якщо Улдаль здобуде першу в кар'єрі олімпійську медаль.

Мартін свою справу зробив, але й фанат не увімкнув задню передачу. Провідні медіа Норвегії примчали до рідного селища біатлоніста зафільмувати, як відданий вболівальник долає 1,5 км дистанцію! За язика ж ніхто не тягнув…

Кохайтеся, олімпійці, та без дефіциту! Під час Ігор в Олімпійських селищах закінчилися презервативи! Виявилось, що всі засоби контрацепції були використані напередодні Дня святого Валентина – попит значно перевищив пропозицію.

З початку Ігор для 2 800 атлетів розповсюдили 10 000 презервативів з логотипом Ігор-2026. Може б і вистачило цього, але елемент безпечного кохання використовувався не завжди за призначенням. Їх брали ще й на сувеніри. Подейкують, що "нацюцюрники" можна було знайти й на торгівельних онлайн-платформах.

Наступна Олімпіада принесе нові історії. А у вашому житті нехай ніколи не буде дефіциту позитивних емоцій, а пригоди матимуть лише щасливий фінал!