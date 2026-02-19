Норвезький біатлоніст "змусив" фаната повзти крізь сніг і мороз через центр рідного селища

Один з фанатів норвезького біатлоніста Мартіна Улдаля програв парі й був змушений пройти на руках та ногах півтори кілометра рідним селищем атлета.

Раніше уболівальник залишив коментар в соцмережах, писав, мовляв, якщо Улдаль здобуде олімпійську медаль, то він здійснить "повзучий пробіг".

Після того як норвезька збірна з Улдалем у складі (Мартін був лідером на першому етапі гонки) виборола срібло у чоловічій естафеті, відчайдушному фанату довелося виконати обіцянку.

А провідні норвезькі медіа приїхали до Біркелана зафільмувати дивний забіг – розповіли Чемпіону в тамтешній місцевій газеті.

Подивитись на видовище й підтримати відчайдуху прийшов дідусь Мартіна Улдаля – Олав Геймдаль, який проживає у цьому селищі.

Раніше саме він в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів про дитинство та юні роки зіркового онука.

Зазначимо, що в Мартіна Улдаля є власний фан-клуб у його громаді. А велика група персональних вболівальників приїхала до Антгольца підтримати односельця на Олімпійських іграх 2026.