Золото не витримало емоцій: медаль олімпійської чемпіонки розвалилася в прямому ефірі

Богдан Войченко — 9 лютого 2026, 01:30
Жіночий швидкісний спуск на Зимових Олімпійських іграх-2026 подарував не лише сенсаційну перемогу, а й курйоз, який миттєво облетів увесь світ.

Американка Брізі Джонсон здобула своє перше в кар'єрі олімпійське золото, але святкування завершилося несподівано медаль буквально розвалилася в неї на руках.

30-річна спортсменка тріумфувала на складній трасі в Кортіні-д'Ампеццо, випередивши німкеню Емму Айхер. Уже після фінішу, під час інтерв'ю телеканалу TNT, Джонсон продемонструвала нагороду та з усмішкою зізналася, що стрічка не витримала емоцій.

"Вона важка, і вона зламалася. Такий стиль. Я просто стрибала від радості, а потім вона відпала", сказала американка в прямому ефірі.

Зазначимо, що на трасі Джонсон залишалася холоднокровною, попри драму в команді США. Легендарна Ліндсі Вонн, яка намагалася здійснити казкове повернення і виграти золото через 16 років після свого першого тріумфу, зазнала падіння вже на початку заїзду та була евакуйована зі схилу.

Раніше повідомлялося, що срібна призерка Олімпіади-2026 розбила свою медаль.

