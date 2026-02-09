Українська правда
Подарую Гоферу нові ремені: українець відреагував на слова зіркового італійського біатлоніста

Денис Шаховець — 9 лютого 2026, 08:45
Український виробник біатлонного спорядження Юрій Татаринов відреагував на слова італійського олімпійського призера Лукаса Гофера, який після нагородження подякував йому за роботу та підтримав українців.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" Юрій Татаринов пообіцяв подарувати італійцеві нові ремені.

"Класно, що Лукі згадав про Україну. Я тепер йому ремені нові подарую. Радий за їхню команду, вибороли срібло, молодці. Взагалі, у всіх трьох командах з призової трійки змішаної естафети на гвинтівках були мої ремені, – зазначив Татаринов.

Раніше ми розповідали про майстра, який виготовляє деталі до основного біатлонного інвентаря.

Мешканець Сумщини допомагає легендарним спортсменам вигравати титули: виготовляє біатлонне спорядження

Нагадаємо, в першій гонці олімпійської біатлонної програми, змішаній естафеті, перемогла збірна Франції, срібло в Італії, а бронза в Німеччини. Україна посіла 8 місце.

