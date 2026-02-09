Подарую Гоферу нові ремені: українець відреагував на слова зіркового італійського біатлоніста
Український виробник біатлонного спорядження Юрій Татаринов відреагував на слова італійського олімпійського призера Лукаса Гофера, який після нагородження подякував йому за роботу та підтримав українців.
В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" Юрій Татаринов пообіцяв подарувати італійцеві нові ремені.
"Класно, що Лукі згадав про Україну. Я тепер йому ремені нові подарую. Радий за їхню команду, вибороли срібло, молодці. Взагалі, у всіх трьох командах з призової трійки змішаної естафети на гвинтівках були мої ремені, – зазначив Татаринов.
Нагадаємо, в першій гонці олімпійської біатлонної програми, змішаній естафеті, перемогла збірна Франції, срібло в Італії, а бронза в Німеччини. Україна посіла 8 місце.