"Швидше, вище, сильніше – разом": на Олімпійських іграх 2026 будуть розповсюджені нові безплатні презервативи

Організатори зимових Ігор-2026 в Мілані та Кортині повідомили про дефіцит засобів контрацепції в Олімпійських селищах, заявивши, що весь наявний запас було використано напередодні Дня святого Валентина через попит, що значно перевищив очікування.

Про це повідомив Reuters.

З початку Ігор для 2 800 атлетів було розповсюджено близько 10 000 презервативів у житлових зонах та гірських селищах. Це забезпечення безкоштовними засобами захисту спрямоване на підтримку безпечних стосунків серед атлетів.

Речник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс зазначив: це означає, що олімпійське селище наразі в "розпалі" через День всіх закоханих.

"Це явно свідчить про те, що День Святого Валентина в селі в розпалі. Використано десять тисяч – 2800 спортсменів – можете самі порахувати, як то кажуть. Згідно з правилом 62 Олімпійської хартії, ми зобов'язані розповісти історію про презервативи. Швидше, вище, сильніше, разом".

Спортсмени зауважують, що запаси в автоматах та коробках біля входів до будівель спустошувалися щоденно. Гірськолижниця Міалітіана Клерк припустила, що деякі учасники також беруть їх як сувеніри для друзів за межами змагань.

Організаційний комітет Мілан-Кортіна підтвердив факт вичерпання запасів, проте запевнив, що процес поповнення вже розпочато. Додаткові партії засобів контрацепції будуть доставлені та розподілені між усіма олімпійськими селищами протягом суботи та понеділка. Організатори обіцяють забезпечувати безперебійну наявність продукції до завершення Ігор.

