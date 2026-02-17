Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Продаються онлайн за шалені гроші: розкрита таємниця зниклих презервативів з Олімпіади

Богдан Войченко — 17 лютого 2026, 00:09
Twitter
Продаються онлайн за шалені гроші: розкрита таємниця зниклих презервативів з Олімпіади

Зимові Олімпійські ігри опинилися в центрі незвичної історії. Офіційні презервативи з логотипом Ігор-2026, які безкоштовно роздають спортсменам у селищах, з'явилися у продажу в інтернеті.

За інформацією організаторів, на старті турніру в олімпійських селищах було доступно 9700 чоловічих і жіночих презервативів. Однак згодом італійські ЗМІ повідомили, що запаси нібито вичерпалися вже за три дні після початку змагань.

Представники оргкомітету заявили, що безкоштовний доступ до засобів захисту є традицією Олімпіад і частиною профілактичних заходів. Вони також пообіцяли оперативно поповнювати запаси у разі потреби.

Читайте також :
Фото Найбажаніша наречена Олімпіади-2026 провела одразу два побачення у День святого Валентина

Втім, ситуація набула нового розголосу після того, як на популярному маркетплейсі з'явилося оголошення про продаж офіційного пакунка з олімпійською символікою. Фото товару швидко стало вірусним у соцмережах.

На упаковках, які роздають спортсменам, розміщені тематичні гасла, зокрема: "На полі кохання грай чесно. Питай про згоду" та "Ділися лише перемогою – захищайся від ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом)".

Онлайн-бізнесмени продають контрацептиви в інтернеті за ціною близько 105 євро (приблизно 125 доларів) за один пакунок.

Для порівняння, під час літніх Ігор у Парижі спортсменам було надано понад 200 тисяч презервативів. Чи пов'язаний нинішній дефіцит із підвищеним попитом чи з перепродажем сувенірної продукції офіційно не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам може солідно розбагатіти за рекламу спортивної білизни під час Олімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 скандал
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік