Продаються онлайн за шалені гроші: розкрита таємниця зниклих презервативів з Олімпіади

Зимові Олімпійські ігри опинилися в центрі незвичної історії. Офіційні презервативи з логотипом Ігор-2026, які безкоштовно роздають спортсменам у селищах, з'явилися у продажу в інтернеті.

За інформацією організаторів, на старті турніру в олімпійських селищах було доступно 9700 чоловічих і жіночих презервативів. Однак згодом італійські ЗМІ повідомили, що запаси нібито вичерпалися вже за три дні після початку змагань.

Представники оргкомітету заявили, що безкоштовний доступ до засобів захисту є традицією Олімпіад і частиною профілактичних заходів. Вони також пообіцяли оперативно поповнювати запаси у разі потреби.

Втім, ситуація набула нового розголосу після того, як на популярному маркетплейсі з'явилося оголошення про продаж офіційного пакунка з олімпійською символікою. Фото товару швидко стало вірусним у соцмережах.

На упаковках, які роздають спортсменам, розміщені тематичні гасла, зокрема: "На полі кохання грай чесно. Питай про згоду" та "Ділися лише перемогою – захищайся від ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом)".

Онлайн-бізнесмени продають контрацептиви в інтернеті за ціною близько 105 євро (приблизно 125 доларів) за один пакунок.

Для порівняння, під час літніх Ігор у Парижі спортсменам було надано понад 200 тисяч презервативів. Чи пов'язаний нинішній дефіцит із підвищеним попитом чи з перепродажем сувенірної продукції – офіційно не уточнюється.

