Збільшували пахову зону у костюмах: організатори Олімпіади запобігли махінаціям у змаганнях зі стрибків з трампліна

Напередодні зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні вибухнув один із найгучніших скандалів у світі зимового спорту.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) оголосила про впровадження мікрочипів у костюми спортсменів, аби запобігти шахрайству під час змагань зі стрибків на лижах. Про це повідомляє видання The Sun.

Причиною стали сенсаційні викриття: деякі спортсмени нібито збільшували об'єм у паховій зоні костюмів, вводячи гіалуронову кислоту або навіть підкладаючи глину в одяг.

Мета таких маніпуляцій полягала у тому, щоб зробити костюм більшим, що дає кращу підйомну силу у польоті.

За даними досліджень, навіть додаткові 2 сантиметри об'єму можуть зменшити опір повітря на 4% і збільшити підйомну силу на 5%, що еквівалентно плюс 5-6 метрів до стрибка.

У центрі скандалу минулого року опинилася збірна Норвегії. На чемпіонаті світу було доведено маніпуляції з костюмами провідних спортсменів.

У результаті головного тренера Магнуса Бревіка дискваліфікували на 18 місяців, кількох членів штабу усунули від роботи, а зіркові стрибуни Маріус Ліндвік та Йоганн Андре Форфанг отримали тимчасові бани.

Тепер FIS вводить жорсткі заходи контролю. Було запроваджене 3D-сканування костюмів перед стартами, контрольні пункти перевірки та встановлення захищених мікрочипів у форму.

Організатори назвали попередні махінації "нахабною спробою обдурити систему".

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться 6 лютого, а старт шоу запланований на 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що перший день Ігор почався з конфузу. Змагання з керлінгу перервали через вимкнення світла.