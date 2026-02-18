Українська правда
Пес увірвався на лижні перегони Олімпіади, ставши зіркою соцмереж

Богдан Войченко — 18 лютого 2026, 15:06
Скріншот
Пес увірвався на лижні перегони Олімпіади, ставши зіркою соцмереж

У лижно-біатлонному центрі імені Фабіо Каналь відбулася кваліфікація жіночого командного спринту вільним стилем на Зимові Олімпійські ігри 2026. У боротьбу за вихід до фіналу вступили 26 національних збірних.

Втім, головною "зіркою" старту несподівано став пес.

Чотирилапий гість раптово вискочив на трасу просто під час заїзду і рвонув у напрямку фінішу. Глядачі були шоковані, а відео моменту миттєво розлетілося соцмережами.

Що ж до спортивної складової, то український дует, Анастасія Нікон та Софія Шкатула, не зміг пробитися до фіналу. У кваліфікації наші лижниці показали 20-й результат із 26 команд, тоді як до вирішального раунду проходили 15 найкращих.

Перемогу в кваліфікації здобули головні фаворитки шведки Йонна Сундлінг та Майя Дальквіст. Другими стали представниці Фінляндії Ясмі Йонсу та Ясмін Кахара, а трійку замкнули канадки Елісон Мекі і Ліліан Ганьон.

