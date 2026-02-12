Болгарська біатлоністка відреагувала на сенсаційний успіх на Олімпіаді

Болгарська біатлоністка Лора Хрістова сенсаційно стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у жіночій індивідуальній гонці на 15 км.

22-річна спортсменка після гонки зазначила, що це була її мрія. Слова Лори передає Ski-nordique.net.

"Я почала займатися біатлоном у 11 років і з того часу завжди мріяла про олімпійську медаль. Сьогодні я досягла своєї мрії. Коли я усвідомила, що це стало реальністю, я була шалено щаслива. Якось я навіть відчула полегшення", – зізналася Хрістова.

Для Болгарії це перша медаль на Іграх у біатлоні з 2002 року – тоді "бронзу" здобула Ірина Нікульчина. У 1998 році Катерина Дафновска принесла Болгарії "золото" в індивідуальній гонці.

Лора хоче, щоб її успіх став натхненням для молоді в її країні.

"Я особливо щаслива, бо знаю, що це важливо для моєї країни. Сподіваюся, що цей результат надихне деяких молодих людей на реалізацію своїх мрій", – додала вона.

Нагадаємо, переможницею гонки стала француженка Жулья Сімон.