Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Болгарська біатлоністка відреагувала на сенсаційний успіх на Олімпіаді

Руслан Травкін — 12 лютого 2026, 03:59
Болгарська біатлоністка відреагувала на сенсаційний успіх на Олімпіаді
Лора Хрістова (ліворуч)
Instagram

Болгарська біатлоністка Лора Хрістова сенсаційно стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у жіночій індивідуальній гонці на 15 км.

22-річна спортсменка після гонки зазначила, що це була її мрія. Слова Лори передає Ski-nordique.net.

"Я почала займатися біатлоном у 11 років і з того часу завжди мріяла про олімпійську медаль.

Сьогодні я досягла своєї мрії. Коли я усвідомила, що це стало реальністю, я була шалено щаслива. Якось я навіть відчула полегшення", – зізналася Хрістова.

Для Болгарії це перша медаль на Іграх у біатлоні з 2002 року – тоді "бронзу" здобула Ірина Нікульчина. У 1998 році Катерина Дафновска принесла Болгарії "золото" в індивідуальній гонці.

Лора хоче, щоб її успіх став натхненням для молоді в її країні.

"Я особливо щаслива, бо знаю, що це важливо для моєї країни. Сподіваюся, що цей результат надихне деяких молодих людей на реалізацію своїх мрій", – додала вона.

Нагадаємо, переможницею гонки стала француженка Жулья Сімон

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Олімпійські ігри 2026

біатлон

Скандальна Cімон присвятила своє "золото" тренеру, який хотів піти на пенсію
CAS відмовив Пасслер у розгляді апеляції щодо справи з допінгом перед OI-2026
Українська біатлоністка розбила телефон, який їй подарували на Олімпіаді-2026
Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз, – гренландський біатлоніст підтримав Україну на Олімпіаді-2026
Стало відомо, кому зіркова Вірер присвятила срібло Олімпійських ігор

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік