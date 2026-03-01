Паралімпіада-2026: які країни бойкотуватимуть церемонію відкриття через допуск Росії та Білорусі

Рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 під національною символікою викликало різку реакцію низки держав, які розцінили це як неприйнятний крок на тлі війни в України.

Частина країн уже оголосила про бойкот церемонії відкриття, демонструючи солідарність з українською стороною та незгоду з позицією Міжнародного паралімпійського комітету.

"Чемпіон" розповідає, хто бойкотуватиме урочистість на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані, що відбудеться вже найближчої п'ятниці, 6 березня.

Станом на 1 березня церемонію відкриття Паралімпійських ігор бойкотуватимуть десять країн-учасниць змагань у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Україна

Українська паралімпійська збірна заявила про повну відмову від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026 у зв'язку з допуском спортсменів із Росії та Білорусі до виступів під національною символікою.

Національний паралімпійський комітет також звернувся до організаторів із вимогою не використовувати український прапор під час офіційного відкриття Ігор. Саме наша країна запустила ланцюжок бойкоту, до якого долучилися інші держави.

"Звертаємо увагу, що рішення МПК має саме політичний характер, бо повністю суперечить принципам розподілу слотів на участь в Паралімпіаді, і надає Росії можливість демонструвати свої політичні атрибути на Паралімпіаді-2026, такі як прапор та гімн", – сказано в заяві Національного паралімпійського комітету України.

Польща

Міністерство спорту та туризму Польщі заявило, що представники країни не братимуть участі в урочистій церемонії відкриття Паралімпіади-2026 в Італії.

Поляки наголосили, що на тлі повномасштабної війни допуск російських та білоруських спортсменів до змагань із використанням національної символіки та гімнів є неприйнятним кроком.

"В умовах триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з Росії та Білорусі у спортивних змаганнях з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною", – йдеться в заяві урядового відомства.

Латвія

Латвія також долучилася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

У заяві латвійського паралімпійського комітету зазначається, що їхня делегація бойкотуватиме захід "у будь-якому форматі".

"Жоден із членів латвійської делегації не буде присутній на церемонії відкриття, ні фізично, ні через заздалегідь записані відео. Ми звернулися до організаторів Ігор з проханням не використовувати латвійський прапор під час відкриття," – зазначила президентка організації Дайга Дадзіте.

Литва

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що бойкотуватиме майбутні Паралімпійські ігри та вболіватиме за єдиного представника від країни вдома.

"Я планувала поїздку, щоб підтримати наших паралімпійських спортсменів та комітет, але ця поїздка не відбудеться, і нашого спортсмена, який представляє Литву, доведеться вшанувати тут", – сказала Ругінене.

Прем'єрка повторила свою критику Міжнародного олімпійського комітету, заявивши, що його рішення "не відображає сьогоднішньої реальності".

Естонія

Естонська суспільна телерадіокомпанія ERR повідомила, що не показуватиме ті змагання Паралімпіади, де спортсмени з Росії та Білорусі виступатимуть із національною символікою.

Крім того, представники Естонського паралімпійського комітету та Міністерства культури країни вирішили не відвідувати офіційні заходи зимових Ігор у Мілані та Кортіні.

Фінляндія

Paralympiaurheilu

Очільниця Фінського паралімпійського комітету Сарі Раутіо наголосила, що пріоритетом для країни залишається підтримка власних спортсменів та забезпечення їм можливості реалізувати спортивні цілі, попри складну безпекову ситуацію в Європі та її вплив на міжнародні змагання.

Разом із тим фінська сторона вирішила публічно окреслити свою позицію щодо допуску представників Росії до Ігор. Одним із кроків солідарності стало рішення утриматися від участі в церемонії відкриття на прохання України.

Хорватія

Міністр туризму та спорту Хорватії Тончі Главіна розповів, що представники уряду країни доєднались до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Главіна запевнив, що це знак солідарності з Україною, яка розпочала цей челендж бойкоту через присутність росіян і білорусів під їх національними прапорами.

"На знак солідарності з Україною уряд Хорватії вирішив, що представники уряду не братимуть участі у церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор, враховуючи, що на Паралімпіаді спортсменам з Росії та Білорусі було дозволено виступати під національною символікою", – написав міністр.

Чехія

Чеський паралімпійський комітет приєднався до української команди, оголосивши, що не братиме участі у церемонії відкриття.

"Наших представників не буде на відкритті Ігор у Вероні, у нас не буде прапороносців у Кортині, і ми не будемо записувати звернення спортсменів, які мали бути показані на церемонії", – йдеться у заяві Чеського паралімпійського комітету.

Раніше Чеський паралімпійський комітет неодноразово заявляв про свою принципову незгоду з участю російських та білоруських спортсменів, які виступатимуть під прапорами своїх країн.

"У зв'язку з війною в Україні їм (росіянам та білорусам – ред.) там нема чого робити", – заявив раніше голова Чеського паралімпійського комітету Збинек Сікора.

Getty Images

Нідерланди

Національний паралімпійський комітет Нідерландів також проявив солідарність з українською збірною.

"НПК Нідерландів висловлює жаль з приводу того, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться під власними прапорами на майбутніх Паралімпійських іграх в Італії. Це означає, що національні символи обох країн будуть видні на офіційних заходах, таких як церемонія відкриття та церемонії нагородження. Сподівалися, що цьому можна буде запобігти за допомогою дипломатичного тиску, але це виявилося неможливим", – йдеться у заяві.

Канада

Національний паралімпійський комітет Канади також заявив про незгоду з рішенням щодо допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні. Канадські спортсмени та офіційні представники команди пропустять церемонію відкриття, однак вони планували це зробити ще задовго до флешмобу з бойкотом – з логістичних міркувань.

"Ми солідарні з українськими спортсменами та українським народом. Канадський паралімпійський комітет виступив проти відновлення членства російського та білоруського національних паралімпійських комітетів на загальних зборах IPC у вересні й продовжує вважати, що умови для їхнього відновлення не виконані. Оскільки церемонія відбудеться за понад дві години їзди від олімпійських сіл, а змагання розпочнуться наступного дня, ми прийняли рішення, виходячи з міркувань ефективності, щоб канадські спортсмени та вся команда могли зосередитися на підготовці", – йдеться у заяві НПК Канади.

Італія "пішла на компроміс"

Незгоду з допуском росіян та білорусів висловила й Італія, однак країна-господарка Паралімпіади-2026 не наважилася на бойкот власної церемонії.

Віцепрем'єр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні разом з очільником міністерства спорту Андреа Абоді публічно розкритикували рішення щодо допуску російських і білоруських паралімпійців із національною символікою.

В уряді заявили про категоричну незгоду з дозволом для шести спортсменів із Росії та чотирьох із Білорусі виступати на Паралімпіаді-2026 у Мілані під своїми прапорами, емблемами та з використанням гімну.

"Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під їхніми національними емблемами, включаючи їхній гімн", – йдеться у заяві.

***

Нагадаємо, загалом на Паралімпійських іграх 2026 під національними прапорами виступлять 10 російських і білоруських спортсменів з інвалідністю.

Це стало можливим після того, як у вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Однак деякі міжнародні федерації залишили обмеження чинними, що обмежувало участь російських і білоруських спортсменів у шести видах спорту.

У грудні 2025 року Росія та Білорусь виграли апеляцію проти федерації лижного спорту та сноубордингу у Спортивному арбітражному суді, що дозволило їм змагатися та накопичувати рейтингові очки.

У підсумку російські спортсмени отримали шість ліцензій: дві в пара-альпійських лижах, дві в пара-лижному кросі та дві у парасноубордингу. Натомість білоруським спортсменам дісталися чотири ліцензії, усі в лижних гонках.