6 росіян та 4 білорусів змагатимуться під прапорами своїх країн на Паралімпійських іграх 2026

Денис Шаховець — 18 лютого 2026, 12:16
6 росіян та 4 білорусів змагатимуться під прапорами своїх країн на Паралімпійських іграх 2026
Associated Press

Шість російських та четверо білоруських спортсменів отримали право змагатися під національними прапорами на майбутніх зимових Паралімпійських іграх 2026 в Італії.

За інформацією BBC Sport, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтвердив, що 10 спортсменів отримали запрошення на Ігри.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Однак деякі міжнародні федерації залишили обмеження чинними, що обмежувало участь російських і білоруських спортсменів у шести видах спорту.

У грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти федерації лижного спорту та сноубордингу у Спортивному арбітражному суді, що дозволило їм змагатися та накопичувати рейтингові очки.

Російські спортсмени отримали шість місць: два у пара-альпійських лижах, два у пара-лижному кросі та два у парасноубордингу. Білоруські спортсмени отримали чотири місця, усі у лижних гонках.

Серед учасників з Росії – триразовий паралімпійський чемпіон з гірськолижного спорту Олексій Бугаєв, а також призери чемпіонатів світу Іван Голубков та Анастасія Багіян. Усі вони повернулися до змагань у січні, а Бугаєв і Багіян вже здобули перемоги на Кубку світу.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі.

Бідний – про допуск росіян і білорусів під своїми прапорами на Паралімпіаду-2026: Давати їм трибуну – означає давати слово пропаганді війни
