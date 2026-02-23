Рішення остаточне: президент МПК висловився про допуск росіян до Паралімпіади-2026

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс зробив заяву щодо допуску росіян та білорусів до Паралімпійських ігор 2026 під національними прапорами.

Слова функціонера цитує Reuters.

Під час пресконференції в Мілані президент МПК сказав, що не може змінити рішення Генеральної асамблеї про допуск 10 атлетів з Росії та Білорусі.

"Ми дуже демократична організація. Це питання виносили на різні слухання Генеральної асамблеї у 2022, 2023 та 2025 роках, і щоразу, коли Генеральна асамблея приймала рішення, ми дотримувались його. Це рішення не можуть скасувати ні рада, ні я", – заявив Парсонс.

Спортивний функціонер додав, у МПК немає законного способу не допустити спортсменів з Росії та Білорусі до церемонії відкриття, адже вони висловили бажання бути там присутніми. Щодо бойкоту урочистої події Україною та іншими країнами, то Парсонс закликав їх змінити рішення.

"З різних причин Національні паралімпійські комітети можуть вирішити не брати участі в церемонії відкриття. Ми наполегливо закликаємо їх бути присутніми на ній. На нашу думку, церемонія відкриття не має бути політизованою, але ми поважаємо та розуміємо різні погляди. Якщо вони не хочуть брати участь, нам шкода, але ми поважаємо це. Ми не введемо ніяких санкцій щодо цього", – додав Парсонс.

Президент МПК вкотре став на захист атлетів з Росії та Білорусі, нехтуючи позицією організаторів змагань.

"Ми ведемо діалог з італійським урядом та усвідомлюємо, що деякі чиновники Італії публічно заявили про те, що їм не подобається рішення про допуск Росії та Білорусі. Але його ухвалили близько п'яти місяців тому. Ідея рішення полягала в тому, щоб захистити права спортсменів, щоб вони могли мати найкращі умови для змагань. Могли отримати найкращий досвід та надіслати світові меседж, який вони хочуть", — додав Парсонс.

Нагадаємо, що Україна увалила рішення бойкотувати офіційну церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через присутність росіян та білорусів зі своїми національними прапорами.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня. На змаганнях буде розіграно 79 комплектів нагород.