Чемпіон Скелетон

Пам’ять не є порушенням: чемпіон світу зі скелетону підтримав Гераскевича

Сергій Шаховець — 12 березня 2026, 17:20
Пам’ять не є порушенням: чемпіон світу зі скелетону підтримав Гераскевича
Ярослав Лавренюк
Скелетон, Бобслей України

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк підтримав Владислава Гераскевича під час церемонії нагородження юніорського чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Чемпіон світу вийшов на церемонію з фотографією Владислава Гераскевича у "шоломі пам'яті". На світлині також був напис: "Пам'ять не є порушенням".

Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко
Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко
Суспільне Спорт

Разом з Ярославом у церемонії нагородження брав участь ще один українець – Владислав Клименко, який на чемпіонаті світу посів шосте місце.

Зазначимо, що Лавренюк тріумфував на ЧС-2026 одразу у двох категоріях – U-20 та U-23. Торік Ярослав здобув "золото" на світовій першості серед спортсменів до 20 років.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпіаді-2026 за використання "шолома пам'яті", на якому зображені загиблі українські спортсмени. Тоді українська спортивна спільнота активно підтримала скелетоніста.

Владислав Гераскевич

