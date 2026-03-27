Гераскевич озвучив свою місію на панелі ООН, згадавши "шолом пам'яті"

Владислав Гераскевич виступив на панелі ООН "Зміни світ за моделлю Організації Об'єднаних Націй" у Нью-Йорку.

Його слова цитує AP News.

Український скелетоніст розповів, якою бачить місію спорту та своє місце в ньому. Атлет вважає, що велике значення мають не тільки результати, а й цінності.

"Я думаю, важливо використовувати цю сцену, щоб говорити про важливі речі. Іноді здається, що за всі ці години тренувань ми забули про загальну місію спорту. Йдеться не лише про медалі, а й про цінності, які ми представляємо. Ми можемо рятувати життя через спорт. Спорт дав людям надію. Моя мета – отримати підтримку та підвищити обізнаність про Україну, і не лише про війну в Україні", – сказав Гераскевич.

Також спортсмен зізнався, чи не пошкодував про рішення наполягати на використанні "шолома пам'яті" на ОІ-2026, знаючи, що ризикує отримати дискваліфікацію.

"Я вважаю, що мав повне право носити цей шолом, і для мене не зробити цього означало б зрадити свої принципи. Люди, зображені на шоломі, були жертвами війни. Неправильно зраджувати і їх також... Ні, ці люди пожертвували своїм життям. Вони не боялися. Було б неправильно їх зрадити. Тому я не шкодую. Я шкодую, що не зміг взяти участь, але це була не моя провина", – заявив скелетоніст.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпіаді-2026 за бажання використати "шолом пам'яті" із фотографіями загиблих українських спортсменів під час змагань. Він провів у ньому декілька офіційних тренувань, проте в медальному виступі йому заборонили це зробити.