Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Латвійські скелетоністи відмовилися від спільного фото з росіянами на подіумі юніорського чемпіонату світу

Микола Літвінов — 14 березня 2026, 00:25
Скріншот

Латвійські скелетоністи Каміла Крустіна та Ренарс Юмікіс покинули подіум під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті світу в німецькому Альтенберзі, щоб уникнути спільних фотографій із російськими атлетами.

Інцидент стався після завершення змішаної естафети, у якій представники Латвії посіли друге місце з часом 2:05.53, поступившись німецькому дуету Марі Ангерер та Мартіна Буххайма. Третю позицію посіли росіяни Поліна Князєва та Єремій Зиков. Після виконання гімну Німеччини Крустіна та Юмікіс відразу зійшли з п'єдесталу.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону допустила Зикова до турніру в нейтральному статусі, незважаючи на його незаконне відвідування анексованиго Криму у 2022-му році. 

Зауважимо, що нещодавно Міжнародний паралімпійський комітет розпочав збір доказів щодо схожого протесту німецьких лижників, які відмовилися від спільних фото та відвернулися від російських спортсменів на подіумі Паралімпіади-2026 в Італії.

Нагадаємо, напередодні українець Ярослав Лавренюк здобув золоту медаль на чемпіонаті світу в індивідуальних змаганнях серед юніорів, випередивши представників Латвії та Китаю.

