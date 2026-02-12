Українська правда
Угорський лижник виступив на Олімпіаді із антиукраїнським написом після скандалу з Гераскевичем

Богдан Войченко — 12 лютого 2026, 20:44
Угорський лижник виступив на Олімпіаді із антиукраїнським написом після скандалу з Гераскевичем
Адам Коня
Twitter

Угорський лижник Адам Коня виступив на Олімпіаді-2026 із антиукраїнським гаслом.

Під час змагань 33-річний спортсмен вийшов із пластирем на руці, на якому було написано англійською:

"We're all fed up with "U"  "Ми всі втомилися від "У".

Формально фраза виглядає завуальованою, однак у спортивному середовищі її одразу пов'язали з Україною та нещодавнім резонансним рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо Владислава Гераскевича. Багато хто розцінив напис як прямий натяк на ситуацію навколо українського скелетоніста.

Нагадаємо, 27-річного киянина відсторонили від участі в Іграх-2026 через намір використати під час виступу так званий "шолом пам'яті". Перші заїзди у чоловічому скелетоні відбулися 12 лютого, і Гераскевич мав стартувати під 11-м номером. Однак замість боротьби за медалі спортсмен отримав дискваліфікацію.

Напередодні старту змагань українець звернувся до МОК із проханням переглянути рішення та дозволити використання шолома. Також він закликав комітет передати українським спортивним об'єктам електрогенератори.

Згодом Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Спортсмен заявив, що подаватиме позов до CAS (Спортивний арбітражний суд), а також вважає, що його дискваліфікували несправедливо.

Свою думку щодо рішення МОК висловив батько та тренер атлета, Михайло Гераскевич. Гераскевич-старший наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет зачепив честь Владислава, зруйнувавши багаторічну роботу. Тут мова йде не лише про гроші.

Підтримку Владиславу Гераскевичу вже висловили українські футбольні клуби, олімпійські чемпіони з України та інших країн.

