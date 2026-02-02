7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл

З 4 до 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбуватимуться XXV зимові Олімпійські ігри. На турнірі буде представлено 16 видів спорту.

Чи не головною надією українських уболівальників на медалі безперечно є фрістайл. Розповідаємо усе найцікавіше про цей захопливий вид спорту:

Що таке фрістайл – короткий огляд історії, особливості, дисципліни;

Як проходить сезон у фрістайлі? – топові турніри;

Хто бере участь? – найкращі спортсмени світу та України;

Термінологія фрістайлу;

Де дивитися змагання з фрістайлу в Україні.

Що таке фрістайл

Це олімпійський зимовий вид спорту, де спортсмени виконують акробатичні трюки та стрибки на лижах. Насправді фрістайл вважається доволі молодим видом спорту – хоча перший стрибок був виконаний ще у 1908-му. Спершу це були розважальні шоу, які з часом переросли в окремий вид спорту. Перший турнір з фрістайлу провели у 1966 році в США.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) визнала фрістайл видом спорту в 1979 році, а вже за рік відбувся перший Кубок світу. У 1986-му був проведений перший чемпіонат світу з фрістайлу, і за два роки цей вид спорту вперше потрапив до програми зимових Олімпійських ігор. Спершу він був показовим видом, але вже на наступних Іграх-1992 фрістайл (а саме могул) став повноцінною олімпійською дисципліною.

Але потрібно розуміти, що це не один вид, а набір олімпійських дисциплін, які мають суттєві відмінності. Першими видами фрістайлу були акробатика, могул (лишилися й досі) та балет (був на ОІ у 1988 та 1992 роках). Але після 2000 року всі змагання з балету були припинені. Натомість з'явилися інші, з якими ми ознайомимося детальніше.

Дисципліни з фрістайлу на ОІ-2026

Акробатика. Одна з ключових дисциплін, в якій спортсменам необхідно виконати надскладний стрибок. Оцінка залежить від його важкості, якості виконання та приземлення. Українським вболівальникам варто детальніше слідкувати за цим видом, але про це згодом.

За стандартами, встановленими FIS, довжина розбігу для стрибка має становити 70 метрів під кутом 25°, а довжина місця для приземлення – 25-30 метрів під кутом 38°. В акробатиці трампліни мають висоту від 2,4 до 6,1 метра, тож спортсмени можуть підлетіти на висоту до 15 м.

В акробатиці є 5 суддів. Оцінки складаються з 3 компонентів: повітря (для оцінки важливі оптимальний зліт, висота, відстань, траєкторія. Максимальний бал – 2,0), форма (час стрибка, точність виконання, стабільність, положення тіла, рівновага. 5,0) і приземлення (контакт тіла та лиж зі снігом, вихід у зону фінішу, положення тіла, стиснення. 3,0).

Додамо, що найвищий та найнижчий бал в кожному з цих компонентів не враховуються, а всі інші підсумовуються. Максимальна оцінка – 30. Вона потім множиться на коефіцієнт складності стрибка (який формується ще до старту). Так і визначається кінцевий результат.

На Олімпійських іграх лижна акробатика вперше з'явилася у 1988 році, а офіційно її додали до програми у 1996-му. Додамо, що у 2022-му в Пекіні відбувся дебют нової дисципліни – змагань змішаних команд з лижної акробатики.

Могул. Його особливістю є траса – бугристий схил із двома трамплінами для стрибків. У цьому виді лижники намагаються їхати якомога ближче до прямої лінії, оминаючи бугри (могули) та мають зробити два обов'язкові стрибки. Судді оцінюють техніку поворотів, якість стрибків та час проходження.

Траси для могулу, окрім обов'язкової наявності двох трамплінів, мають також фіксовану довжину: від 200 до 270 метрів із середнім кутом нахилу 26 градусів. Самі могули розташовані на відстані приблизно 3,5 метра один від одного.

Оцінка на 60% формується з якості виконання поворотів. Ще 40% рівнозначно поділені між стрибками з трамплінів (складність та форма) та швидкістю проходження траси (максимальний бал можна отримати за таку швидкість: 10,3 м/с для жінок та 11,8 м/с для чоловіків).

Це теж вид, що був уже на перших для фрістайлу Іграх-1988. Але, на відміну від акробатики, він став офіційним раніше, у 1992-му. Що цікаво, на Олімпіаді-2026 дебютує паралельний могул.

Паралельний могул. На відміну від звичайного, тут змагаються паралельно двоє спортсменів. Переможець проходить в наступний етап, і так до самого фіналу. Траса для змагань також має довжину 200-270 метрів. Вона розділена на дві доріжки (червону та синю) з однаковими перешкодами та двома секціями для стрибків.

Скі-крос. На відміну від інших видів фрістайлу, це вже більше схоже на перегони (щоправда, на трасі з горбами, віражами та трамплінами). Важлива деталь, на трасу одночасно виходять 4-6 спортсменів. Кваліфікацію проходять на час, після чого відбуваються заїзди на вибування (далі проходять двоє найкращих).

Він не був серед видів, які дебютували у 1988-му. Ба більше, на Олімпійських іграх змагання зі скі-кросу вперше з'явилися лише у 2010 році.

Хафпайп. Теж має особливу трасу – вона U-образна. Спортсмени спускаються з одного боку траси, щоб виконати трюк на іншому боці, після чого повторюють це, але вже з протилежного боку. Якщо ви ніколи не бачили, як це виглядає, то ось:

Цей вид лижного фрістайлу є одним з найнебезпечніших, тому для спортсменів передбачені обов'язкові правила безпеки. Вони змушені носити шоломи + на тренувальних заїздах з обох боків розташовані так звані подушки безпеки.

Слоупстайл. Тут треба виконувати серію акробатичних трюків. На трасі послідовно розташовані різні елементи (трампліни, перила, піраміди тощо). Спортсмени за проходження траси отримують оцінку, щоправда, варто додати, що критерії залежать від змагання.

Основними є висота стрибків, їхня складність та виконання, різноманітність (виконання одного й того ж трюку на всіх стрибках не дасть високого балу), прогресія, комбінація та плавність (необхідність уповільнити темп після трюку призведе до втрати очок), а також загальне враження.

Зауважимо, що і хафпайп, і слоупстайл з'явилися на Олімпійських іграх у 2014 році й відтоді є незамінними дисциплінами.

Бігейр. Теж дуже захоплива дисципліна, завдяки величезному трампліну, що забезпечує довгий політ (від 5 до 30+ метрів). Для оцінки важливі якість та складність трюків, а також приземлення. Бігейр останнім з видів фрістайлу дебютував на Олімпіаді. Сталося це лише у 2022 році.

Також існує ще два види фрістайлу, які не будуть представлені на Олімпійських іграх:

Джибінг. Спортсменам необхідно ковзати та виконати трюки на металевих, дерев'яних або пластикових конструкціях, які зазвичай не призначені для катання. Це можуть бути поручні, парапети, лавки, стіни та навіть повалені дерева. Для оцінки важливі складність та виконання трюків.

Флет. А це вже змагання зі фрістайлу, яке проходить без допоміжних елементів у вигляді трамплінів чи будь-чого іншого. Зазначимо, що у лижах та сноубордингу флет зазвичай не є окремим видом, проте його елементи є важливими в інших дисциплінах (наприклад, слоупстайл чи бігейр).

Найкращі фрістайлісти світу

Серед усіх країн особливо виділяються спортсмени з Канади та США. Власне, Канада наразі є лідером медального заліку Олімпійських ігор у фрістайлі, а США здобули найбільше медалей (33).

Медальний залік на Олімпійських іграх у фрістайлі

Канада – 30 медалей (12 золотих, 12 срібних, 6 бронзових); США – 33 медалі (11 золотих, 13 срібних, 9 бронзових); Швейцарія – 13 медалей (6 золотих, 3 срібні, 4 бронзові); Китай – 17 медалей (5 золотих, 8 срібних, 4 бронзові); Австралія – 9 медалей (4 золоті, 3 срібні, 2 бронзові); Норвегія – 10 медалей (4 золоті, 2 срібні, 4 бронзові); Білорусь – 8 медалей (4 золоті, 2 срібні, 2 бронзові); Франція – 15 медалей (3 золоті, 6 срібних, 6 бронзових); Швеція – 6 медалей (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові); Фінляндія – 4 медалі (1 золота, 2 срібні, 1 бронзова); Україна – 2 медалі (1 золота, 1 срібна, 0 бронзових); Японія – 5 медалей (1 золота, 0 срібних, 4 бронзові); Нова Зеландія – 2 медалі (1 золота, 0 срібних, 1 бронзова); Чехія – 1 медаль (1 золота, 0 срібних, 0 бронзових); Узбекистан – 1 медаль (1 золота, 0 срібних, 0 бронзових); Росія – 4 медалі (0 золотих, 1 срібна, 3 бронзові); Німеччина – 2 медалі (0 золотих, 1 срібна, 1 бронзова); Австрія – 1 медаль (0 золотих, 1 срібна, 0 бронзових); Об'єднана команда – 1 медаль (0 золотих, 1 срібна, 0 бронзових); ROC (ОКР) – 3 медалі (0 золотих, 0 срібних, 3 бронзові); Олімпійські атлети з Росії – 2 медалі (0 золотих, 0 срібних, 2 бронзові); Естонія – 1 медаль (0 золотих, 0 срібних, 1 бронзова); Велика Британія – 1 медаль (0 золотих, 0 срібних, 1 бронзова); Казахстан – 1 медаль (0 золотих, 0 срібних, 1 бронзова).

У фристайлі найбільш легендарним спортсменом є канадець Мікаель Кінгсбері (могул) – перший фрістайліст в історії, який здобув 100 перемог на етапах Кубку світу. Утримує рекорд за кількістю титулів КС в могулі та за кількістю виграних поспіль загальних заліків Кубку світу з фрістайлу.

У слоупстайлі та хафпайпі найсильнішими прямо зараз є Ейлін Ґу (Китай), що домінує в жіночих змаганнях, та Андрі Раґеттлі (Швейцарія) – рекордсмен Кубку світу за кількістю перемог.

Також варто виділити Девіда Вайса (США) – дворазового олімпійського чемпіона, чемпіона світу, 4-разового чемпіона Х-ігор з хафпайпу, але через вік (35 років) він дещо здав свої лідерські позиції.

В акробатиці серед жінок домінує Сюй Ментао (Китай). На її рахунку вже 7 Кришталевих глобусів. Також китаянка вигравала золото Олімпійських ігор та чемпіонату світу.

За ким слідкувати українцям?

Якби цей текст писався до Ігор-2022, то єдиним і найголовнішим у цьому списку був би Олександр Абраменко – олімпійський чемпіон та срібний призер в акробатиці. Проте у 2024 році він оголосив про завершення кар'єри.

На зміну йому прийшли одразу декілька топових спортсменів в акробатиці:

Дмитро Котовський – один з лідерів загального заліку Кубку світу з лижної акробатики у поточному сезоні. Переміг на етапі КС у канадському Лак-Бопорті. Є лідером збірної України.

Ян Гаврюк – напередодні здобув срібну нагороду Кубку світу з лижної акробатики в Лейк Плесіді (США).

Олександр Окіпнюк – виграв перший етап Кубку світу поточного сезону в фінській Руці. Також входить до лідерів загального заліку.

Максим Кузнецов – поточний сезон провів без медалей, але є одним з лідерів збірної України.

У жінок також доволі бойова команда. Особливо варто виділити Катерину Коцар, яка здобула дебютну для України олімпійську ліцензію у бігейрі та слоупстайлі.

Оксана Яцюк – вигравала золото Кубку Європи з лижної акробатики, чим допомогла Україні перемогти в медальному заліку КЄ-2024/25.

Ангеліна Брикіна – 21-річна спортсменка є 2-разовою бронзовою призеркою юніорського ЧС. У 2025-му разом з Котовським та Окіпнюком виграла срібну медаль чемпіонату світу в командних змаганнях.

Топові турніри з фрістайлу

Найпрестижнішими турнірами є Зимові Олімпійські ігри, чемпіонат світу, щорічний Кубок світу, а також X Games.

Зимові Олімпійські ігри – проводяться кожні чотири роки, включають такі дисципліни: акробатика, могул, подвійний могул, хафпайп, слоупстайл, бігейр, скі-крос.

Чемпіонат світу з фрістайлу – проводиться кожних два роки (у непарні роки) у таких видах: акробатика, могул, скі-крос, хафпайп, слоупстайл та бігейр.

Кубок світу з фрістайлу – головний щорічний турнір. Кількість етапів залежить від дисципліни (6-10+). За перемогу в заліку спортсмен отримує Кришталевий глобус.

X Games – щорічні спортивні змагання з екстремальних видів спорту.

Де дивитися змагання з фрістайлу в Україні

В Україні трансляція головних турнірів з фрістайлу доступна на Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Словник термінів

Кришталевий глобус – нагорода за перемогу в загальному або дисциплінарному заліку Кубку світу.

Могул – спуск по трасі з буграми з виконанням двох стрибків.

Паралельний могул – формат могулу, у якому спортсмени змагаються попарно на двох паралельних трасах.

Лижна акробатика – виконання складних стрибків із трампліна з кількома сальто та обертами.

Слоупстайл – проходження траси з трамплінами, перилами та фігурами з виконанням трюків.

Хафпайп – змагання в напівциліндричній конструкції з послідовним виконанням стрибків.

Бігейр – виконання одного максимально складного стрибка з великого трампліна.

Park & Pipe – загальна назва слоупстайлу, хафпайпу та бігейру.

Амплітуда – висота й дальність стрибків.

DNF – спортсмен не завершив заїзд.

DNS – спортсмен не стартував.