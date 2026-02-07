Чергова провокація: перед церемонією відкриття Олімпіади-2026 у Мілані глядачі вивісили російський прапор

На міланському "Сан-Сіро" закінчилась церемонія відкриття Олімпійські ігор-2026.

Італійський стадіон був переповнений уболівальниками з багатьох країн світу. Серед них також були глядачі, які притягли на трибуни арени свій прапор.

Триколор був вивішений на на секторі арени перед урочистим заходом. Як зазначало видання Спорт-Експрес, жодних претензій до цих людей із російським стягом не було.

Російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади-2026 Спорт-Експрес

Цікаво, що це вже не перший подібний випадок на Іграх-2026. Національний прапор Росії з'явився під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Також у чаші стадіону був ще один скандальний момент. Глядачі зустріли свистом спортсменів збірної Ізраїлю. Також ідентичний момент був під час виходу американців. Щоправда, тут публіка почала свистіти, коли на камери трансляції потрапив віцепрезидент США Ді Джей Венс.

Церемонія закінчилась запаленням олімпійського вогню Ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

Нагадаємо, що Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні відбуватиметься до 22 лютого. Україну на Іграх представлять 46 спортсменів. Із детальним розкладом українців можна ознайомитись – ТУТ.