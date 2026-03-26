МОК заборонив трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив нову політику щодо захисту жіночої категорії в олімпійському спорті.

Згідно з документом, участь у жіночих змаганнях на турнірах під егідою МОК дозволена лише біологічним жінкам. Відповідність визначатиметься за допомогою тесту на наявність гена SRY – ключового маркера, що відповідає за формування чоловічих ознак.

Тест проводиться шляхом аналізу слини, крові або мазка з щоки та вважається мінімально інвазивним. Процедура має дуже незначне втручання в організм людини і не завдає суттєвого дискомфорту чи шкоди.

Спортсменки з негативним результатом тестування отримають постійне право на участь у змаганнях у жіночій категорії. Водночас атлети з позитивним результатом (за винятком рідкісних медичних станів, таких як CAIS) не допускатимуться до жіночих змагань, але зможуть брати участь у чоловічих, змішаних або відкритих категоріях.

Нова політика базується на наукових даних і висновках експертів, які підтверджують наявність фізичної переваги у чоловіків у видах спорту, що потребують сили, швидкості та витривалості. Вона спрямована на забезпечення чесності, безпеки та рівних можливостей у спорті.

Оновлені правила почнуть діяти з Олімпійських ігор 2028 року та не матимуть зворотної сили. Політика не буде поширюватися на масовий або аматорський спорт.

Нагадаємо, що під час попередніх Ігор відбулося кілька гучних гендерних скандалів, зокрема з алжирською боксеркою Іман Хеліф, яка стала олімпійською чемпіонкою. У поєдинку 1/8 фіналу її суперниця Анджела Каріні з Італії відмовилася продовжувати бій, поскаржившись на сильні удари. Після цього інциденту розпочалися розмови про статеву приналежність Хеліф.

Згодом Іман визнала наявність у своєму організмі гена SRY, який відповідає за формування чоловічих ознак.