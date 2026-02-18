Російський прапор із написом "Зеленоград" помітили на чвертьфіналі Олімпіади-2026 між Канадою та Чехією

На матчі Канади проти Чехії, який проходить у межах чвертьфіналу чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026, був помічений російський прапор з написом "Зеленоград" у зоні фанатських трибун.

Це не перша поява російської символіки на цьогорічних Іграх в Італії. Раніше повідомлялося, що російський прапор помітили на трибунах Олімпіади-2026 попри сувору заборону.

До цього російський триколор був вивішений на секторі арени перед церемонією відкриття. Аналогічний інцидент із національним прапором Росії стався під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Нагадаємо, що на Іграх-2026 українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за бажання вшанувати пам'ять загиблих спортсменів через російську агресію. Він хотів виступити в "шоломі пам'яті", але отримав заборону.

Після цього атлет подав апеляцію в CAS. Проте суд підтримав рішення МОК і залишив відсторонення в силі.