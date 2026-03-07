Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Іран закликав МОК покарати США та Ізраїль через порушення олімпійського перемир'я

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 11:45
Іран закликав МОК покарати США та Ізраїль через порушення олімпійського перемир'я
Олімпійський комітет Ірану

Національний олімпійський комітет Ірану закликав МОК та Олімпійську раду Азії покарати США та Ізраїль через порушення олімпійського перемир'я.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

У листі до міжнародних організацій повідомляється, що внаслідок ударів по Ірану загинули 20 дівчат-підлітків, які займалися волейболом у залі, а також борець Мехді Абдоллахнежад.

Іранська сторона також стверджує про пошкодження низки спортивних об'єктів, зокрема штаб-квартири НОК Ірану, Національної олімпійської академії, федерації гандболу та тренувального табору з боротьби.

"Навіть у ці важкі та сумні моменти ми залишаємося відданими цінностям миру, поваги та солідарності, які визначають олімпійський рух.
Спорт має залишатися мостом між народами, а не жертвою військової агресії", – йдеться у листі до МОК.

Раніше повідомлялося, що Іран не братиме участі в Паралімпійських іграх 2026, які 6 березня стартували в Італії. У змаганнях планувалася участь одного параатлета – Абулфазла Хатібі Міанеї, який мав змагатися в лижних перегонах 10 та 11 березня.

війна Іран МОК

МОК

Президентка МОК Ковентрі: Олімпійські ігри 2026 вийшли фантастичними
МОК виправдав Інфантіно після зустрічі з Трампом: участь у Раді миру не порушує Олімпійську хартію
МОК розпочав розслідування щодо Інфантіно через участь у заході з Трампом
У 12-річного хлопчика конфіскували прапор ЄС на Олімпійських іграх 2026
Це абсурд і фарс: Гераскевич розніс МОК за допуск росіян на Паралімпіаду під власною символікою

Останні новини