Іран закликав МОК покарати США та Ізраїль через порушення олімпійського перемир'я

Національний олімпійський комітет Ірану закликав МОК та Олімпійську раду Азії покарати США та Ізраїль через порушення олімпійського перемир'я.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

У листі до міжнародних організацій повідомляється, що внаслідок ударів по Ірану загинули 20 дівчат-підлітків, які займалися волейболом у залі, а також борець Мехді Абдоллахнежад.

Іранська сторона також стверджує про пошкодження низки спортивних об'єктів, зокрема штаб-квартири НОК Ірану, Національної олімпійської академії, федерації гандболу та тренувального табору з боротьби.

"Навіть у ці важкі та сумні моменти ми залишаємося відданими цінностям миру, поваги та солідарності, які визначають олімпійський рух.

Спорт має залишатися мостом між народами, а не жертвою військової агресії", – йдеться у листі до МОК.

Раніше повідомлялося, що Іран не братиме участі в Паралімпійських іграх 2026, які 6 березня стартували в Італії. У змаганнях планувалася участь одного параатлета – Абулфазла Хатібі Міанеї, який мав змагатися в лижних перегонах 10 та 11 березня.