Трамп заявив про свою роль у рішенні МОК щодо трансгендерів

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету про заборону трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях.

Відповідний допис політик опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що МОК прийняв рішення завдяки його втручанню.

"Вітаю МОК з рішенням заборонити чоловікам брати участь у жіночому спорті. Це стало можливим лише завдяки моєму рішучому указу, спрямованому на захист жінок і дівчат", – написав Трамп.

Нагадаємо, що МОК ввів нову політику щодо захисту учасниць змагань у жіночій категорії. Спортсменки повинні будуть здавати тест на наявність гена SRY – ключового маркера, що відповідає за формування чоловічих ознак.

Повідомляється, що нова політика щодо трансгендерів буде діяти, зокрема, на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що британська письменниця Джоан Роулінг позитивно відреагувала на рішення МОК заборонити трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях.