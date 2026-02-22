Президентка МОК Ковентрі: Олімпійські ігри 2026 вийшли фантастичними

Українська правда
Микола Літвінов — 22 лютого 2026, 13:29
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що Олімпійські ігри-2026 перевершили очікування, попри велику кількість перешкод під час підготовки до наймасштабнішої зимової мультиспортивної події світу.

Про це повідомляє Reuters.

З відповідною промовою перед членами олімпійського органу виступила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

"Вони були фантастичними. Це було б неможливо без неймовірної командної роботи... і ми мали її на кожному кроці. Протягом останніх двох тижнів ми бачили і пережили неймовірні Ігри. Мені дійсно бракує слів," – сказала Ковентрі.

Нагадаємо, у перший же повноцінний день Олімпіади-2026 в Мілані пройшла 10-тисячна демонстрація проти проведення Ігор, викликана обуренням щодо поглиблення соціальної нерівності та екологічних проблем. Тоді ця акція завершилася сутичками з правоохоронцями.

Ще однією гучною подією турніру, яка викликала обурення в Україні та світі, стало рішення МОК відсторонити українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

МОК відсторонив Владислава від Ігор-2026 через "шолом пам'яті", на якому були зображення українських спортсменів, яких убила Росія. У цьому спеціальному шоломі Гераскевич встиг провести декілька офіційних тренувань на олімпійському треку, але до змагань не був допущений.

Перед офіційним рішенням МОК Гераскевич мав зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не дійшли до спільної думки.

Українська сторона спробувала оскаржити це рішення Міжнародного олімпійського комітету у Спортивному арбітражному суді. Однак CAS відхилив позов скелетоніста.

Попри це спортсмен отримав підтримку земляків та світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи. Український бізнес вирішив фінансово подякувати Владиславу за національну позицію.

Скелетоніст вже повернувся в Україну та розповів, що його найбільше зачепило після дискваліфікації на Олімпіаді.

