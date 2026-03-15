Дві медалі, сьоме загальнокомандне місце: підсумки останнього дня Паралімпіади для українців

15 березня, в останній день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 10 комплектів медалей. Українці брали участь у шести дисциплінах і здобули одну срібну та одну бронзову нагороди.

Свою третю медаль на Паралімпіаді в лижній гонці на 20 кілометрів для спортсменів із порушенням зору виборов Олександр Казік. Українець здобув "срібло", програвши чемпіону, американцю Джеку Адікоффу трохи більше, ніж 7 секунд.

В активі Казіка вже є "золото" біатлонного спринту та "срібло" у спринт-персьюті теж у біатлоні.

Олександр Казік Getty images

Дмитро Суярко фінішував 7-м, Максим Мурашковський – 10-м, Ігор Кравчук – 13-м.

Лижні гонки. Чоловіки, 20 км, клас Vision Impaired

Джейк Адікофф (США, NS3) – 42:17.4 Олександр Казік (Україна, NS1) – +7.2 Антоні Шаленсон (Франція, NS1) – +1:13.3

Олександра Кононова стала головною мультимедалісткою Паралімпіади в збірній України. Вона здобула вже п'яту нагороду, причому третю бронзову. На 20-кілометровій дистанції серед жінок у класі стоячи Кононова поступилася лише американці Сідні Петерсон та норвежці Вільде Нільсен.

Нагадаємо, єдине "золото" Олександра здобула в перший день змагань у спринті з парабіатлону.

Олександра Кононова Паралімпійський комітет України

В лижній гонці 4 та 5 місця посіли Людмила Ляшенко та Ірина Буй, а Богдана Конашук стала 9-ю.

Лижні гонки. Жінки, 20 км, клас Standing

Сідні Петерсон (США, LW9) – 47:25.8 Вільде Нільсен (Норвегія, LW4) – +1:17.0 Олександра Кононова (Україна, LW8) – +1:20.8

Павло Баль фінішував на прикрій 4 позиції у 20-кілометровій гонці чоловіків у класі сидячи. Григорій Шимко посів 9 місце, а Олександр Алексик – 12-те. Переміг тут росіянин Голубков.

В класі сидячи у чоловіків на тій же дистанції Серафим Драгун став 5-м, а Дмитро Середа - 15-м. Рівних тут не було китайцям, які зайняли весь п'єдестал пошани.

Гонку на 20 кілометрів у жінок в класі з порушенням зору Оксана Шишкова та Романа Лобашева завершили, відповідно, на 6 і 7 позиціях. Чемпіонкою стала росіянка Багіян.

Оксана Шишкова Паралімпійський комітет України

Нарешті, в парагіськолижному спорті Максим Гелюта не зміг фінішувати вже в першій спробі слалому серед чоловіків у класі сидячи.

Медальний залік

Збірна України завершила зимові Паралімпійські ігри-2026 на сьомому місці в неофіційному заліку. На рахунку нашої команди 19 медалей: 3 золотих та по 8 срібних та бронзових.

Порівняно з Паралімпіадою в Пекіні це серйозний крок назад, адже чотири роки тому Україна здобула 29 нагород, 10 з яких золотих, і посіла другу позицію після господарів змагань.

Китайці виграли медальний залік і цього разу. Вони завоювали 44 медалі: 15 золотих, 13 срібних та 16 бронзових. Другими завершили змагання американці. На їхньому рахунку 24 нагороди (13-5-6). Третіми стали представники країни-агресорки з 12 медалями (8-1-3).

Зазначимо, що за загальною кількістю нагород збірна України посіла 3 позицію. Побачимо, як складеться виступ нашої команди за 4 роки, у Французьких Альпах.