Україна здобула подвійний подіум у спринт-персьюті Паралімпіади-2026

Українці Олександр Казік та Анатолій Ковалевський здобули нагороди спринт-персьюту в класі з порушенням зору Паралімпіаді-2026.

Казік посів друге місце у гонці, програвши переможцю понад 13 секунд. Водночас у Ковалевського "бронзова" нагорода.

Ярослав Решетинський став п'ятим, а Ігор Кравчук фінішував слідом за ним. Дмитро Суярко не стартував.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас з порушенням зору. Фінал

Юй Шуан (Китай, 0+0) – 11:39.2 Олександр Казік (Україна, 0+1) +13.8 Анатолій Ковалевський (Україна, 0+0) +34.5

…

5. Ярослав Решетинський (Україна, 1+0) +1:27.8

6. Ігор Кравчук (Україна, 2+0) +1:33.5

У жінок Україна залишилась без нагород. Найкращий результат показала Оксана Шишкова, яка прийшла сьомою. Також в першій десятці Ілона Казік та Олександра Даниленко, Романа Лобашева – 11-та.

Напередодні Буй та Вовчинський здобули срібні нагороди. Також свою третю нагороду на Іграх виборов Тарас Радь.

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.