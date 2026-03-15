Українець Казік здобув срібну медаль у лижній гонці на 20 км Паралімпіади-2026

Український лижник Олександр Казік виграв срібну медаль у лижній гонці на 20 км у класі з порушенням зору на Паралімпіаді-2026.

У гонці взяли участь четверо представників України: Максим Мурашковський, Ігор Кравчук, Дмитро Суярко та Олександр Казік. Загалом на старт вийшли 16 параатлетів.

На фініші Казік зумів обійти суперників та втрутитися у боротьбу за медалі. Українець програв переможцю американцю Джеку Едікоффу лише 7.2 секунди, здобувши "срібло".

Суярко та Мурашковський потрапили у топ-10, а Кравчук фінішував 13-м.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 20 км. Чоловіки, клас з порушенням зору

1. 🥇 Джейк Адіккофф (США, NS3) 42:17,4

2. 🥈 Олександр Казік (Україна, NS1) +8,2

3. 🥉 Антоні Шаленсон (Франція, NS1) +1:13,3

7. Дмитро Суярко (Україна, NS3) +2:28,5

10. Максим Мурашковський (Україна, NS3) +5:14,5

13. Ігор Кравчук (Україна, NS3) +5:53,7

Зазначимо, що для Олександра Казіка ця медаль стала третьою на Паралімпіаді-2026. Раніше українець виграв дві нагороди у парабіатлоні: "золото" у спринті та "бронзу" спринт-персьюті.

В останній змагальний день Паралімпійських ігор медальну скарбничку України поповнила також Олександра Кононова, яка здобула "бронзу" в лижній гонці на 20 км у класі стоячи.

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026.