Паралімпіада-2026. День 1. Текстова трансляція
7 березня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 8 комплектів медалей, а українці візьмуть участь у п'яти фіналах.
Принести медалі України намагатимуться парабіатлоністи, які змагатимуться у різних класах спринтерських гонок
"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Паралімпійських ігор 2026.
08:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо перший день нашого паралімпійського марафону.
Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.