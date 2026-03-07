Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Паралімпіада-2026. День 1. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 7 березня 2026, 08:10
7 березня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 8 комплектів медалей, а українці візьмуть участь у п'яти фіналах.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Паралімпійських ігор 2026.

08:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо перший день нашого паралімпійського марафону.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.

