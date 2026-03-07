Паралімпіада-2026. День 1. Текстова трансляція

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.

08:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо перший день нашого паралімпійського марафону.

7 березня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 8 комплектів медалей, а українці візьмуть участь у п'яти фіналах.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.