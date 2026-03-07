Забракло 0,2 секунди: українець залишився за крок від медалі Паралімпіади-2026

Українець Григорій Вовчинський зупинився за крок від медалі у спринті Паралімпійських ігор 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

37-річний параатлет не допустив жодного промаху у спринтерській гонці для спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи, проте посів четверте місце.

До бронзової медалі нашому земляку не вистачило 0,2 секунди. Ще один українець Сергій Романюк з ідеальною стрільбою посів 6 місце. Третій учасник гонки від України Серафим Драгун не впорався з роботою на вогневих рубежах.

Паралімпійським чемпіоном став китаєць Цзяюнь Цай. Усього в гонці взяли участь 19 спортсменів.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, чоловіки, клас Standing

1. 🥇 Цзяюнь Цай (Китай, LW8, 0+0) 17:13,6

2. 🥈 Сяобінь Лю (Китай, LW5/7, 0+0) +21,8

3. 🥉 Марко Майєр (Німеччина, LW8, 0+0) +28,8

4. Григорій Вовчинський (Україна, LW8, 0+0) +29,0

...

6. Сергій Романюк (Україна, LW8, 0+0) +43,3

14. Серафим Драгун (Україна, LW8, 1+3) +2:44,0

DNS Дмитро Середа

В активі збірної України вже три медалі, завойовані на Паралімпіаді-2026. Раніше у спринтах Тарас Радь та Олександра Кононова виграли золоті нагороди, а Людмила Ляшенко здобула "бронзу".

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.