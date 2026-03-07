Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Забракло 0,2 секунди: українець залишився за крок від медалі Паралімпіади-2026

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 14:18
Забракло 0,2 секунди: українець залишився за крок від медалі Паралімпіади-2026
Григорій Вовчинський
Getty Images

Українець Григорій Вовчинський зупинився за крок від медалі у спринті Паралімпійських ігор 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

37-річний параатлет не допустив жодного промаху у спринтерській гонці для спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи, проте посів четверте місце.

До бронзової медалі нашому земляку не вистачило 0,2 секунди. Ще один українець Сергій Романюк з ідеальною стрільбою посів 6 місце. Третій учасник гонки від України Серафим Драгун не впорався з роботою на вогневих рубежах.

Паралімпійським чемпіоном став китаєць Цзяюнь Цай. Усього в гонці взяли участь 19 спортсменів.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, чоловіки, клас Standing

  • 1. 🥇 Цзяюнь Цай (Китай, LW8, 0+0) 17:13,6
  • 2. 🥈 Сяобінь Лю (Китай, LW5/7, 0+0) +21,8
  • 3. 🥉 Марко Майєр (Німеччина, LW8, 0+0) +28,8
  • 4. Григорій Вовчинський (Україна, LW8, 0+0) +29,0
  • ...
  • 6. Сергій Романюк (Україна, LW8, 0+0) +43,3
  • 14. Серафим Драгун (Україна, LW8, 1+3) +2:44,0
  • DNS Дмитро Середа

В активі збірної України вже три медалі, завойовані на Паралімпіаді-2026. Раніше у спринтах Тарас Радь та Олександра Кононова виграли золоті нагороди, а Людмила Ляшенко здобула "бронзу".

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Відео Фото Зіпсував Сочі Путіну, піднялася після падіння, підкорив Пекін: найтитулованіші українські зимові паралімпійці
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Медальний дубль українок: Кононова виграла п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор
Україна виграла перше золото на Паралімпійських іграх 2026
Шосте золото в кар'єрі: американка українського походження виграла спринт на Паралімпіаді-2026
Делегацію Росії освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Зіпсував Сочі Путіну, піднялася після падіння, підкорив Пекін: найтитулованіші українські зимові паралімпійці

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік