Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Польській шорттрекістці розсікли обличчя ковзанами під час заїзду на Олімпіаді: відео

Богдан Войченко — 21 лютого 2026, 10:21
Instagram
Польській шорттрекістці розсікли обличчя ковзанами під час заїзду на Олімпіаді: відео

Драматичний інцидент стався під час жіночого заїзду на 1500 метрів у шорттреку на Олімпіаді-2026. Польська спортсменка Каміла Селльє залишила лід у крові після того, як лезо ковзана суперниці розсікло їй ділянку над лівим оком.

Моторошний момент трапився на арені Milano Ice Skating Arena, коли Селльє впала разом із титулованою італійкою Аріанна Фонтана та американкою Крістен Сантос-Ґрісволд.

Змагання одразу призупинили. Медики вибігли на лід, а спортсменку відгородили від глядачів великим білим полотном. Атмосфера на трибунах, заповнених уболівальниками, миттєво стала тривожною.

Селльє винесли з арени на ношах. Попри серйозність ситуації, вона показала трибунам піднятий великий палець, даючи зрозуміти, що при свідомості. На віражі залишився слід крові, який працівникам довелося прибирати перед відновленням стартів.

Згодом польська сторона повідомила, що з оком спортсменки все гаразд. Їй наклали шви просто на арені, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень.

Американку Сантос-Ґрісволд судді покарали за незаконний обгін по внутрішній доріжці, що, за висновками арбітрів, сприяв аварії. Через штраф вона не змогла пройти до наступного раунду.

Читайте також :
Відео Норвезький біатлоніст "змусив" фаната повзти крізь сніг і мороз через центр рідного селища

Нагадаємо, не так давно 41-річна спортсменка Ліндсі Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Згодом американська гірськолижниця Ліндсі Вонн повідомила про успішне завершення шестигодинної операції на нозі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Олімпійські ігри 2026 Шорт-трек
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік