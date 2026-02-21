Польській шорттрекістці розсікли обличчя ковзанами під час заїзду на Олімпіаді: відео
Драматичний інцидент стався під час жіночого заїзду на 1500 метрів у шорттреку на Олімпіаді-2026. Польська спортсменка Каміла Селльє залишила лід у крові після того, як лезо ковзана суперниці розсікло їй ділянку над лівим оком.
Моторошний момент трапився на арені Milano Ice Skating Arena, коли Селльє впала разом із титулованою італійкою Аріанна Фонтана та американкою Крістен Сантос-Ґрісволд.
Змагання одразу призупинили. Медики вибігли на лід, а спортсменку відгородили від глядачів великим білим полотном. Атмосфера на трибунах, заповнених уболівальниками, миттєво стала тривожною.
Селльє винесли з арени на ношах. Попри серйозність ситуації, вона показала трибунам піднятий великий палець, даючи зрозуміти, що при свідомості. На віражі залишився слід крові, який працівникам довелося прибирати перед відновленням стартів.
Згодом польська сторона повідомила, що з оком спортсменки все гаразд. Їй наклали шви просто на арені, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень.
Американку Сантос-Ґрісволд судді покарали за незаконний обгін по внутрішній доріжці, що, за висновками арбітрів, сприяв аварії. Через штраф вона не змогла пройти до наступного раунду.
Нагадаємо, не так давно 41-річна спортсменка Ліндсі Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).
Згодом американська гірськолижниця Ліндсі Вонн повідомила про успішне завершення шестигодинної операції на нозі.