Польській шорттрекістці розсікли обличчя ковзанами під час заїзду на Олімпіаді: відео

Драматичний інцидент стався під час жіночого заїзду на 1500 метрів у шорттреку на Олімпіаді-2026. Польська спортсменка Каміла Селльє залишила лід у крові після того, як лезо ковзана суперниці розсікло їй ділянку над лівим оком.

Моторошний момент трапився на арені Milano Ice Skating Arena, коли Селльє впала разом із титулованою італійкою Аріанна Фонтана та американкою Крістен Сантос-Ґрісволд.

Змагання одразу призупинили. Медики вибігли на лід, а спортсменку відгородили від глядачів великим білим полотном. Атмосфера на трибунах, заповнених уболівальниками, миттєво стала тривожною.

Селльє винесли з арени на ношах. Попри серйозність ситуації, вона показала трибунам піднятий великий палець, даючи зрозуміти, що при свідомості. На віражі залишився слід крові, який працівникам довелося прибирати перед відновленням стартів.

La patinadora Kamila Sellier, de Polonia, sufrió un aparatoso accidente cuando la cuchilla de la estadounidense Kristen Santos-Griswold le cortó por encima del ojo izquierdo durante los 1,500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina.



Згодом польська сторона повідомила, що з оком спортсменки все гаразд. Їй наклали шви просто на арені, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень.

Американку Сантос-Ґрісволд судді покарали за незаконний обгін по внутрішній доріжці, що, за висновками арбітрів, сприяв аварії. Через штраф вона не змогла пройти до наступного раунду.

