Легендарна олімпійська чемпіонка з шорттреку оголосила про завершення кар’єри

Найуспішніша корейська олімпійка Чхве Мін Джон заявила, що наступний сезон стане останнім у її кар’єрі.

27-річна ковзанярка зробила заяву після першого етапу відбіркових змагань у національну команду на наступний сезон.

"Я думаю, що це будуть мої останні відбіркові змагання до національної збірної. Якщо я потраплю до команди, то це буде мій останній сезон, у якому представлятиму країну", – повідомила легенда шорттреку.

Чхве Мін Джон збиралася завершити кар'єру перед Олімпіадою-2026. Однак кореянка змінила рішення через ЧС-2027, який відбудеться в Сеулі.

"Я думала про завершення своєї міжнародної кар'єри ще перед зимовими Олімпійськими іграми. Той факт, що чемпіонат світу наступного сезону відбудеться в Сеулі, вплинув на моє рішення. Я хотіла провести прощання перед уболівальниками на домашньому льоду", – сказала Мін Джон.

Зазначимо, що Чхве Мін Джон виграла чотири золоті та три срібні нагороди на трьох останніх Олімпійських іграх. Вона рекордсменка Південної Кореї за кількістю олімпійських нагород. На Олімпіаді-2026 Мін Джон здобула "золото" в естафеті та "срібло" на 1500 м.

Крім того, кореянка 17 разів ставала чемпіонкою світу та двічі здобула "золото" на зимових Азійських іграх.