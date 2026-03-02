Спортсменка, якій порізало обличчя ковзаном на Олімпіаді, показала свій нинішній стан

Польська шорттрекістка Каміла Селльє повернулася додому після моторошного інциденту на зимових Олімпійських іграх.

Під час чвертьфіналу на дистанції 1500 метрів суперниця зачепила її лезом ковзана, завдавши глибокого порізу обличчя буквально за кілька сантиметрів від ока.

Спортсменку терміново госпіталізували, а після обстеження лікарі виявили незначний перелом, тож Селльє довелося перенести операцію. Після процедури вона залишалася під наглядом медиків, а згодом повернулася до рідного Ельблонг.

У своєму Instagram 25-річна спортсменка опублікувала фото з підписом "home". На знімках вона тримає великі букети квітів, позує поруч із собаками та чоловіком, однак на всіх кадрах приховує половину обличчя – квітами, телефоном або ракурсом. Після операції повністю видно лише одне око.

Раніше повідомлялося, що відома лижниця Ліндсі Вонн зазнала падіння на трасі швидкісного спуску на другий день Олімпіади-2026. 41-річну спортсменку вертольотом доставили в лікарню, де їй провели п'ять операцій. У чемпіонки Ванкувера-2010 діагностували перелом великогомілкової кістки.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Зіркову спортсменку публічно підтримав у соцмережах португальський нападник Кріштіану Роналду.