Зеленський зустрівся з Гераскевичем та вручив йому орден Свободи

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 00:57
President.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем та вручив йому орден Свободи.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах глави держави.

На зустрічі також був присутній батько спортсмена, тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич.

"В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію.

Дякую за вашу позицію, силу та сміливість. Слава Україні!", – йдеться у дописі під відео.

Орден Свободи вручається за видатні та особливі заслуги громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.

