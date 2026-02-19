Гераскевич розповів, що найбільше його зачепило після дискваліфікації на Олімпіаді

Владислав Гераскевич зізнався, що найбільше його розчарувало в історії з дискваліфікацією на Олімпіаді‑2026, до якої він готувався чотири роки.

Про це він розповів у програмі Сніданок з 1+1.

Український скелетоніст заявив, що був засмучений реакцією колег. Вони його підтримували на словах, проте ніяких дій так і не зробили, щоб проявити солідарність.

"Внутрішнє відчуття несправедливості. Це перше. Друге – пустота. І, напевно, те, що розчарувало найбільше в цій ситуації, навіть більше, ніж дискваліфікація – це те, як себе вели представники інших країн, інші спортсмени. Це також треба розуміти. Я в цьому спорті, знову ж таки, 10 років. Особисто вони підтримували, але ми з ними 10 років у спорті. Це моя скелетонна родина, з якою я насправді проводжу часу більше, ніж зі своєю родиною. І вони в момент тотальної несправедливості, коли весь світ знає, і вони знають, що це було несправедливо, продовжили змагатися, ніби нічого й не трапилось. І це, напевно, було те, що зачепило найбільше", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували через бажання змагатись у "шоломі пам'яті". На ньому були зображені понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбила Росія.

Олімпійським чемпіоном ОІ-2026 у чоловічих змаганнях зі скелетону врешті-решт став британець Метт Вестон. У трійку також потрапили німці Аксель Юнг та Крістофер Гротхер.