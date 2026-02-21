МОК виправдав Інфантіно після зустрічі з Трампом: участь у Раді миру не порушує Олімпійську хартію

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що присутність президента ФІФА Джанні Інфантіно на першому засіданні Ради миру разом із президентом США Дональдом Трампом не порушує правил політичної нейтральності Олімпійської хартії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника організації, МОК контактував із ФІФА щодо цього питання.

"Ми розуміємо, що ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, Палестина, надаючи пропозиції щодо спортивної інфраструктури, освіти та розвитку еліти".

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Згідно з планом американського президента, Рада миру мала зосереджувалася на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

У МОК додали, що така діяльність повністю відповідає ролі міжнародної спортивної федерації

"Це повністю відповідає ролі міжнародної спортивної федерації. МОК через Олімпійську солідарність, яка є нашим інструментом розвитку, підтримував і продовжує підтримувати розвиток спорту в регіоні".

Нагадаємо, що скандал розгорівся після засідання 19 лютого, де президент ФІФА перебував серед політиків у червоній кепці з написом "USA" та цифрами "45-47", що відсилають до президентських каденцій Трампа.

Тоді президентка МОК Кірсті Ковентрі припустила, що Інфантіно міг порушити принципи політичної нейтральності, і пообіцяла провести розслідування. Вона наголосила, що комітет і надалі залишатиметься політично нейтральним задля забезпечення справедливості на спортивній арені.

Також варто зазначити, що під час жеребкування чемпіонату світу 2026 Джанні Інфантіно вручив президенту США Дональду Трампу першу в історії Премію миру. Про заснування нагороди повідомили за місяць до події.

Крім того, раніше Джанні Інфантіно допустив зняття бану з російських команд, принаймні на молодіжному рівні. Президент ФІФА заявив, що санкції проти Росії не принесли результатів.