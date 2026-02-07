Українська правда
Водомети та димові шашки: у Мілані антиолімпійський протест переріс у сутички з поліцією

Микола Літвінов — 7 лютого 2026, 23:15
У перший повноцінний день Олімпійських ігор-2026, демонстрація проти проведення турніру в Мілані завершилася зіткненнями з правоохоронцями.

Про це повідомляє Reuters.

Група з близько 100 протестувальників відділилася від основної колони та атакувала поліцію, кидаючи петарди, димові шашки та пляшки.

У відповідь поліція, екіпірована щитами та спецзасобами, застосувала водомети, щоб розсіяти натовп. Більшість нападників приховували обличчя капюшонами та шарфами. Правоохоронцям вдалося відновити порядок за кілька хвилин.

Загалом на вулиці Мілана вийшло близько 10 000 людей. Акція, організована профспілками, групами з прав захисту на житло та активістами соціальних центрів, була спрямована проти "нестабільної моделі міста", що характеризується проблемами з економікою, "нерівністю" та погіршенням екології внаслідок проведення Ігор в місті.

Нагадаємо, нещодавно національний олімпійський комітет Азербайджану подав скаргу до МОК через музику, яку включили в програму виступу на Олімпійських іграх-2026 вірменські фігуристи Нікіта Рахманін та Каріна Акопова.

