Водомети та димові шашки: у Мілані антиолімпійський протест переріс у сутички з поліцією
У перший повноцінний день Олімпійських ігор-2026, демонстрація проти проведення турніру в Мілані завершилася зіткненнями з правоохоронцями.
Про це повідомляє Reuters.
Група з близько 100 протестувальників відділилася від основної колони та атакувала поліцію, кидаючи петарди, димові шашки та пляшки.
У відповідь поліція, екіпірована щитами та спецзасобами, застосувала водомети, щоб розсіяти натовп. Більшість нападників приховували обличчя капюшонами та шарфами. Правоохоронцям вдалося відновити порядок за кілька хвилин.
Загалом на вулиці Мілана вийшло близько 10 000 людей. Акція, організована профспілками, групами з прав захисту на житло та активістами соціальних центрів, була спрямована проти "нестабільної моделі міста", що характеризується проблемами з економікою, "нерівністю" та погіршенням екології внаслідок проведення Ігор в місті.
