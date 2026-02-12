Гутцайт – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Пам'ять про наших героїв – цінніша за будь-які медалі й правила

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт відреагував на відсторонення Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 через використання "шолому пам'яті".

Думкою він поділився у своєму профілі у Facebook.

Очільник підтримав скелетоніста, зазначивши, що уся Україна підтримує Владислава. Гутцайт додав, що пам'ять про героїв є ціннішою за будь-які нагороди та правила.

"Пам'ять про наших героїв – цінніша за будь-які медалі й правила. Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір – ми його підтримуємо. Бо йдеться про пам'ять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала Росія! Протягом цих днів ми зверталися, переконували, аргументували, просили Міжнародний олімпійський комітет дозволити Владиславу стартувати в шоломі памʼяті. На жаль, нас не почули. Владислава не допустили до старту. Владе, ти показав характер справжнього українця. Пам'ять неможливо дискваліфікувати", – написав президент НОК України.

Нагадаємо, що на спеціальному шоломі Владислава були зображені українські спортсмени, яких убила Росія. У ньому Гераскевич виходив на трек під час тренувань. У Міжнародному олімпійському комітеті "порекомендували" замінити цей шолом на чорну стрічку.

Відзначимо, що в українського скелетоніста була зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не знайшли спільної думки. Михайло Гераскевич, батько Владислава, розкрив подробиці розмови. Він не стримав емоцій через рішення організації.

Згодом Ковентрі сама пояснила, чому МОК усунув Гераскевича від Олімпійських ігор-2026.