Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Болюче фото: батько Гераскевича розплакався, дізнавшись про дискваліфікацію сина на Олімпіаді-2026

Богдан Войченко — 12 лютого 2026, 11:36
Instagram
Болюче фото: батько Гераскевича розплакався, дізнавшись про дискваліфікацію сина на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт змагань через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету. 27-річного киянина відсторонили через його намір виступати у так званому "шоломі пам'яті".

В об'єктив камер потрапив батько Владислава, Михайло, який не зміг стримати емоцій, дізнавшись про рішення МОК, і розплакався. Для родини це був один із найважчих моментів у кар'єрі спортсмена.

Сам спортсмен, до слова, також ледве стримав сльози, дізнавшись про заборону виступати на Іграх.

Перші заїзди у чоловічому скелетоні на Іграх-2026 стартували 12 лютого о 10:30 за київським часом. Гераскевич мав виступати під 11-м стартовим номером.

Читайте також :
Михайло Гераскевич – про усунення Владислава на Олімпіаді-2026: МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну

Нагадаємо, вранці президентка МОК Керсті Ковентрі зустрілася з українцем, запропонувавши компроміс: не використовувати "шолом пам'яті" під час самих заїздів, але дозволити його демонстрацію у мікст-зоні. Втім, Владислав відмовився від такого варіанту.

Напередодні стартів спортсмен звернувся до МОК із закликом врегулювати ситуацію, зняти заборону на використання шолома та передати українським спортивним об'єктам електрогенератори.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Михайло Гераскевич
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік