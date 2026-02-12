Болюче фото: батько Гераскевича розплакався, дізнавшись про дискваліфікацію сина на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт змагань через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету. 27-річного киянина відсторонили через його намір виступати у так званому "шоломі пам'яті".

В об'єктив камер потрапив батько Владислава, Михайло, який не зміг стримати емоцій, дізнавшись про рішення МОК, і розплакався. Для родини це був один із найважчих моментів у кар'єрі спортсмена.

Сам спортсмен, до слова, також ледве стримав сльози, дізнавшись про заборону виступати на Іграх.

Перші заїзди у чоловічому скелетоні на Іграх-2026 стартували 12 лютого о 10:30 за київським часом. Гераскевич мав виступати під 11-м стартовим номером.

Нагадаємо, вранці президентка МОК Керсті Ковентрі зустрілася з українцем, запропонувавши компроміс: не використовувати "шолом пам'яті" під час самих заїздів, але дозволити його демонстрацію у мікст-зоні. Втім, Владислав відмовився від такого варіанту.

Напередодні стартів спортсмен звернувся до МОК із закликом врегулювати ситуацію, зняти заборону на використання шолома та передати українським спортивним об'єктам електрогенератори.