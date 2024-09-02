Два золота та подвійний подіум. Підсумки виступу українських спортсменів 1 вересня на Паралімпіаді-2024

1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 63 комплекти медалей у 16 видах спорту. В активі українських спортсменів 8 нагород.

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Друге золото для України на Паралімпіаді в Парижі здобула Оксана Зубковська, яка виступає у класі Т12, стала найкращою у секторі зі стрибків у довжину. 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.

Першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою. Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.

1. 🥇 Оксана Зубковська (Україна) — 5,78;

2. 🥈 Сара Мартінез (Іспанія) — 5,35;

3. 🥉 Лінда Хамрі (Алжир) — 5,30.

Оксана Зубковська Getty Images

Також у ранковій сесії паравеслувальник Роман Полянський завоював срібло у фіналі парної одиночки (2000 м). На останніх метрах дистанції українець, якому належить світовий рекорд у цій дисципліні, зміг випередити італійця Джакомо Періні. Перше місце — у британця Бенджаміна Причарда.

1. 🥇Бенджамін Причард (Велика Британія) — 9:03.84;

2. 🥈 Роман Полянський (Україна) — 9:14.47;

3. 🥉 Джакомо Періні (Італія) — 9:16.38.

Роман Полянський Федерація академічного веслування України

Першу нагороду у вечірній сесії здобув Артем Колінько, який виступає у класі ВC4 у боччі. 40-річний українець переграв хорвата Давора Комара у бронзовому фіналі — 4:3. Колінько не зміг позмагатися за золото, оскільки в 1/2 фіналу поступився представнику Колумбії Еділсону Чіка Чіка — 1:3.

Згодом розпочалися змагання з плавання. Першу нагороду в цьому виді спорту завоював Євгеній Богодайко став бронзовим медалістом у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB6.

Ще один українець Андрій Трусов фінішував другим, але отримав дискваліфікацію.

1. 🥇 Хун Ян (Китай) — 1:18,34

2. 🥈 Нельсон Кріспін (Колумбія) — 1:19,76

3. 🥉 Євгеній Богодайко (Україна) — 1:20,70

Євген Богодайко Getty Images

Згодом подвійним подіумом Україну порадували Данило Чуфаров та Михайло Сербін, які завоювали медалі у запливі на 100 метрів на спині, клас S11. Сербін встановив світовий рекорд. Відзначимо, що попередній світовий рекорд належав саме йому.

Цікаво, що Данило Чуфаров, який фінішував третім, у кваліфікації показав кращий результат, ніж Михайло.

1. 🥇 Михайло Сербін (Україна) — 1:05,84

2. 🥈 Давид Кратохвіл (Чехія) — 1:06,54

3. 🥉 Данило Чуфаров (Україна) — 1:07,03

Михайло Сербін Getty Images

Данило Семенихін у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB5. Українець фінішував з часом 1:30,96 та відстав від швейцарця Лео Маккрі на 3, 81 секунди. Наприкінці змагального дня українцям вдалося завоювати ще дві бронзові нагороди. Спочатку став призером Паралімпіади-2024

Інший український плавець Андрій Драпкін фінішував з шостим часом, проте згодом був дискваліфікований.

1. 🥇 Лео Маккрі (Швейцарія) — 1:27,15

2. 🥈 Антоній Понсе (Іспанія) — 1:29,43

3. 🥉 Данило Семенихін (Україна) — 1:30,96

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Андрій Драпкін (Україна) — Дискваліфікація.

20-річна українка Анна Гонтар , подолавши дистанцію за 1:44,25. Золото здобула британка Харві Грейс, срібну медаль отримала представниця Китаю Чжан Лі. Після цього стала бронзовою призеркою на дистанції 100 метрів брасом серед представниць класу SB5Золото здобула британка Харві Грейс, срібну медаль отримала представниця Китаю Чжан Лі.

Ганна Гонтар Getty Images

1. 🥇 Харві Грейс (Велика Британія) — 1:42,33

2. 🥈Чжан Лі (Китай) — 1:43,17

3. 🥉 Ганна Гонтар (Україна) — 1:44,25

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