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Два золота та подвійний подіум. Підсумки виступу українських спортсменів 1 вересня на Паралімпіаді-2024

Станіслав Лисак — 2 вересня, 01:39
Getty Images
Два золота та подвійний подіум. Підсумки виступу українських спортсменів 1 вересня на Паралімпіаді-2024

1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 63 комплекти медалей у 16 видах спорту. В активі українських спортсменів 8 нагород.

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Друге золото для України на Паралімпіаді в Парижі здобула Оксана Зубковська, яка виступає у класі Т12, стала найкращою у секторі зі стрибків у довжину. 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.

Першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою. Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.

1. 🥇 Оксана Зубковська (Україна) — 5,78;

2. 🥈 Сара Мартінез (Іспанія) — 5,35;

3. 🥉 Лінда Хамрі (Алжир) — 5,30.

Оксана Зубковська

Оксана Зубковська

Getty Images

Також у ранковій сесії паравеслувальник Роман Полянський завоював срібло у фіналі парної одиночки (2000 м). На останніх метрах дистанції українець, якому належить світовий рекорд у цій дисципліні, зміг випередити італійця Джакомо Періні. Перше місце — у британця Бенджаміна Причарда.

1. 🥇Бенджамін Причард (Велика Британія) — 9:03.84;

2. 🥈 Роман Полянський (Україна) — 9:14.47;

3. 🥉 Джакомо Періні (Італія) — 9:16.38.

Роман Полянський

Роман Полянський

Федерація академічного веслування України

Першу нагороду у вечірній сесії здобув Артем Колінько, який виступає у класі ВC4 у боччі. 40-річний українець переграв хорвата Давора Комара у бронзовому фіналі — 4:3. Колінько не зміг позмагатися за золото, оскільки в 1/2 фіналу поступився представнику Колумбії Еділсону Чіка Чіка — 1:3.

Згодом розпочалися змагання з плавання. Першу нагороду в цьому виді спорту завоював Євгеній Богодайко став бронзовим медалістом у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB6.

Ще один українець Андрій Трусов фінішував другим, але отримав дискваліфікацію.

1. 🥇 Хун Ян (Китай) — 1:18,34

2. 🥈 Нельсон Кріспін (Колумбія) — 1:19,76

3. 🥉 Євгеній Богодайко (Україна) — 1:20,70

Євген Богодайко

Євген Богодайко

Getty Images
Згодом подвійним подіумом Україну порадували Данило Чуфаров та Михайло Сербін, які завоювали медалі у запливі на 100 метрів на спині, клас S11. Сербін встановив світовий рекорд. Відзначимо, що попередній світовий рекорд належав саме йому.

Цікаво, що Данило Чуфаров, який фінішував третім, у кваліфікації показав кращий результат, ніж Михайло.

1. 🥇 Михайло Сербін (Україна) — 1:05,84

2. 🥈 Давид Кратохвіл (Чехія) — 1:06,54

3. 🥉 Данило Чуфаров (Україна) — 1:07,03

Михайло Сербін

Михайло Сербін

Getty Images
Наприкінці змагального дня українцям вдалося завоювати ще дві бронзові нагороди. Спочатку Данило Семенихін став призером Паралімпіади-2024 у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB5. Українець фінішував з часом 1:30,96 та відстав від швейцарця Лео Маккрі на 3, 81 секунди.

Інший український плавець Андрій Драпкін фінішував з шостим часом, проте згодом був дискваліфікований.

1. 🥇 Лео Маккрі (Швейцарія) — 1:27,15

2. 🥈 Антоній Понсе (Іспанія) — 1:29,43

3. 🥉 Данило Семенихін (Україна) — 1:30,96
...

Андрій Драпкін (Україна) — Дискваліфікація.

Після цього 20-річна українка Анна Гонтар стала бронзовою призеркою на дистанції 100 метрів брасом серед представниць класу SB5, подолавши дистанцію за 1:44,25. Золото здобула британка Харві Грейс, срібну медаль отримала представниця Китаю Чжан Лі.
Ганна Гонтар

Ганна Гонтар

Getty Images

1. 🥇 Харві Грейс (Велика Британія) — 1:42,33

2. 🥈Чжан Лі (Китай) — 1:43,17

3. 🥉 Ганна Гонтар (Україна) — 1:44,25

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Отже, за підсумком двох змагальних днів Україна завоювала 27 медалей: 3 золотих, 10 срібних та 14 бронзових, і розташувалася на 20 місці медального заліку.
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