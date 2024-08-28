Усе, що потрібно знати про Паралімпійські ігри 2024

Зовсім скоро у Парижі офіційно відкриють XVII літні Паралімпійські ігри. Олімпіаду Франція приймала тричі, зокрема у цьому році, а от Паралімпіада пройде в цій державі вперше. Чемпіон розповідає про все, що треба знати, аби бути в курсі найцікавіших подій і не пропустити нічого важливого.

Де пройде та коли розпочнеться Паралімпіада-2024

Головна подія чотириріччя у паралімпійському спорті відбудеться у Парижі та його околицях з 28 серпня по 8 вересня. Змагання пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024.

Наприклад, на еспланаді Будинку інвалідів тепер відбуватимуться змагання з паралімпійської стрільби з лука, у Гран-Пале — з фехтування на візках, а у Версалі — змагання з паракінного спорту.

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Частина майданчиків зазнали змін. Арена "Марсове поле" де пройшли олімпійські змагання з дзюдо, прийме найкращих регбістів світу на візках, а майданчики для пляжного волейболу біля Ейфелевої вежі перетворилися на трав'яні поля для футболу серед сліпих.

Церемонії відкриття та закриття

Як і церемонія відкриття Олімпіади-2024, церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Парижі стане першою, що відбудеться поза стадіоном. Учасники Ігор пройдуть Єлисейськими полями до площі Згоди. Близько 65 000 глядачів вітатимуть їх на шляху прямування. Художній керівник Томас Жоллі обіцяє створити неповторне видовище, яке об'єднає глядачів по всьому світу.

Що стосується церемонії закриття, то вона запланована на 8 вересня на стадіоні "Стад де Франс" з 20:00 до 23:00. Окрім вручення останніх медалей та мистецького шоу, має відбутися символічна передача естафети Лос-Анджелесу — господарю наступних Ігор-2028.

Учасники Паралімпіади у Франції

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У межах Паралімпійських ігор 2024 братимуть участь 4400 параатлетів зі 169 країн світу. Вони змагатимуться у 23 видах спорту на 20 спортивних об'єктах Парижа та околиць французької столиці. Для порівняння, в Олімпійських іграх брали участь 10500 атлетів, які конкурували у 32 видах спорту.

На жаль, білоруські та російські параатлети допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть у статусі нейтральних, тобто не зможуть використовувати державну символіку своїх країн. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

Україна на Паралімпійських іграх 2024

Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту. Вони представлятимуть 19 областей України та місто Київ, що підкреслює загальнонаціональний характер нашої збірної. Понад 23 % членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор

НПК

Представництво в 17 видах спорту — рекорд у паралімпійській історії нашої держави. Українці виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, бочі та у волейболі сидячи. Найбільша кількість наших паралімпійців у плаванні — 37, ще 28 параспортсменів виступлять у легкій атлетиці.

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Нести український прапор на церемонії відкриття будуть 38-річна харків'янка Олена Федота-Ісаєва, яка є дворазовою срібною медалісткою Токіо-2020 у фехтуванні на кріслах колісних, та 37-річний веслувальник Роман Полянський. Останній представляє Донецьку область, він вигравав золоті медалі Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одиночках у класі PR1 — серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Олена Федота-Ісаєва Getty Images

Цікаво, що для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На минулих Іграх у Токіо українці здобули 98 медалей (24+47+27). Найкращого результату наші паралімпійці досягли у Ріо-2016 — 117 нагород (41+37+39).

Паралімпійські медалі та календар

Як і олімпійські медалі, нагороди Паралімпійських ігор містять частинку Ейфелевої вежі, що додає їм французького шарму. Лицьова сторона є однаковою для Олімпійських і Паралімпійських ігор, з полірованим золотом. Це символізує Місто світла, яке віддзеркалюється, аби змусити столицю сяяти.

Золота медаль Паралімпійських ігор 2024 Getty Images

Протягом 11 змагальних днів буде розіграно 549 комплектів нагород, у тому числі 164 — у паралімпійській легкій атлетиці та 141 у параплаванні — двох найбільших видах паралімпійського спорту. Як і на Олімпійських іграх 2024, на Паралімпіаді дотриманий гендерний паритет: братимуть участь однакова кількість чоловіків та жінок.

Календар на кожен змагальний день та всю літню Паралімпіаду в Парижі загалом буде доступний на сайті Чемпіон.

Особливість Паралімпіади-2024

Окрім вже згаданої унікальної церемонії відкриття, організатори Ігор приділили особливу увагу питанням доступності та інклюзивності. Всі спортивні об'єкти та транспортна інфраструктура Парижа були адаптовані для потреб людей з інвалідністю.

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Крім того, буде представлено кілька технологічних інновацій, включаючи нові протези для атлетів та системи відстеження результатів у режимі реального часу.

Де дивитися Паралімпійські ігри

Офіційним транслятором змагань традиційно стало "Суспільне". Національний мовник покаже наживо не менше 100 годин Паралімпійських ігор.

У цифровому мовленні T2 змагання транслюватимуть регіональні телеканали та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт", а Чемпіон проведе детальні текстові онлайни кожного змагального дня.