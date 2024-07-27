Збірна України — збірна Марокко: анонс матчу на Олімпійських іграх-2024
У суботу, 27 липня, відбудеться поєдинок другого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Марокко. Зустріч відбудеться на стадіоні "Стад Жоффруа-Гішар" у місті Сент-Етьєн (Франція) та розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Олімпійська збірна України
Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.
У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).
У першому турі групового етапу українці неочікувано поступилися головному андердогу групи B Іраку, попри те, що відзначились першими. Наразі Україна поділяє останню сходинку з Аргентиною.
Олімпійська збірна Марокко
Для футбольної збірної Марокко це вже сьомі Олімпійські ігри. Востаннє вони змагалися на цьому турнірі у 2012 році, де двічі зіграли внічию та один раз програли, тож не змогли вийти з групи. За всю історію марокканці жодного разу не виходили у плейоф.
У першому турі групового етапу збірна Марокко сенсаційно перемогла одного з фаворитів футбольного турніру на Олімпійських іграх Аргентину.
Зазначимо, що спершу поєдинок завершився з рахунком 2:2. Аргентинці поступалися у два м’ячі, але змогли здійснити камбек завдяки голу на 90+16 хвилині. Проте через дві години арбітр переглянув відеоповтор і скасував взяття воріт. Після того команди повернулися на поле і відіграли ще три хвилини, але голів більше не забивали.
Історія зустрічей
Збірна України U-23 ніколи не зустрічалася з однолітками з Марокко. Проте загалом українські збірні усіх вікових груп грали проти марокканців тричі. Зокрема, у 2018 році національна команда зіграла внічию з Марокко у товариському матчі.
Також Україна U-19 перемогла Марокко U-20 у спарингу у 2023 році, і напередодні Україна U-21 здолала марокканську збірну серед гравців до 23 років. Це сталося в контрольному поєдинку 23 березня 2024 року.
Орієнтовні склади
Україна: Фесюн — Мартинюк, Таловєров, Салюк, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Хлань, Брагару, Сікан
Марокко: Мунір — Хакімі, Букамір, Таргаллін, ель-Уагді — Річардсон, Ель-Аззузі, Ахомаш, Ель-Ханнус, Бен Сегір — Рахімі
Факти та цифри
- Збірна України з футболу вперше в історії грає на Олімпійських іграх;
- Для Марокко це вже 7 Олімпійські ігри;
- Марокканці ніколи в історії не виходили у плейоф Олімпіади;
- Збірні України та Марокко усіх вікових категорій тричі грали між собою, перевага на боці українців (+2=1-0);
- У збірній Марокко значно більше легіонерів (виступають не в домашньому чемпіонаті), ніж в України (14 проти 3);
- Україна майже у 5,4 раза дешевша за Марокко (30,85 проти 165,10 мільйонів доларів);
- В трійці найдорожчих гравців групи B одразу два представники збірної Марокко (Ашраф Хакімі — 2 місце, 60 млн євро, Білал Ель-Ханнус — 3 місце, 30 млн);
- Найбільше представлення серед всіх клубів світу на Олімпіаді має донецький Шахтар (Дмитро Криськів, Данило Сікан, Кирило Фесюн, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв — Україна, Став Лемкін — Ізраїль).
Де дивитися
Гру наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO в розділі "Спорт", а також у вигляді поп-ап каналів Discovery+ в розділі "Телебачення" та в спеціальному розділі Discovery+.
Окрім того, переглянути матч можна на вебсайті та регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.), включаючи ОТТ-сервіси.
Прогноз Чемпіона
- Нічия — 1:1.
Коефіцієнти від Фавбет
- Перемога України — 4,35;
- Нічия — 3,65;
- Перемога Марокко — 1,99.
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