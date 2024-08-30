Паралімпіада-2024. День 2. Текстова трансляція

09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо другий день нашого паралімпійського марафону. Першою серед українців цей змагальний день розпочне парабадмінтоністка Оксана Козина, яка о 09:30 проведе матч групового раунду проти Манасі Джоші з Індії.