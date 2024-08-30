Паралімпіада-2024. День 2. Текстова трансляція
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30 серпня, у другий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 59 комплектів медалей. Українські атлети змагатимуться у семи видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо другий день нашого паралімпійського марафону. Першою серед українців цей змагальний день розпочне парабадмінтоністка Оксана Козина, яка о 09:30 проведе матч групового раунду проти Манасі Джоші з Індії.