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Паралімпіада-2024. День 2. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 30 серпня, 08:30
Getty Images
Паралімпіада-2024. День 2. Текстова трансляція

30 серпня, у другий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 59 комплектів медалей. Українські атлети змагатимуться у семи видах спорту.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо другий день нашого паралімпійського марафону. Першою серед українців цей змагальний день розпочне парабадмінтоністка Оксана Козина, яка о 09:30 проведе матч групового раунду проти Манасі Джоші з Індії.

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